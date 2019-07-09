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Автостанции Киева и области продадут с аукциона

Новости » Финансы    09.07.2019 - 11:55
Автостанции Киева и области продадут с аукциона
Фото: Киевский автовокзал (busstation ru)

Стартовая цена за 24 автостанции - 195 млн грн

Фонд государственного имущества выставил на продажу государственный пакет (99,9%) акций АО "Киевпассервис" со стартовой цено 195,9 млн грн. Об этом сообщил и.о. главы Фонда государственного имущества Виталий Трубаров на своей странице в Facebook.

Как отметил Трубаров, это объект малой приватизации, соответственно аукцион состоится в системе ProZorro.Продажи 14 августа 2019 года.

По данным ФГИ, в собственности АО "Киевпассервис" находится шесть автостанций в городе Киеве: АС Подол, АС Дарница, АС Полесье, Центральный автовокзал, АС Южная, АС Дачная и 18 автостанций в Киевской области.

"Инвестор обязан сохранять работу автостанций, погасить в течение шести месяцев задолженность по заработной плате, не допустить увольнения работников и выполнять коллективный договор", - добавил Трубаров.

Автостанции Киева и области продадут с аукциона

Напомним, в 2018 году в государственный бюджет от приватизации государственного имущества поступило всего 0,3 млрд грн, что составляет 1,4% от первоначального плана (21,3 млрд грн).

Как сообщало РБК-Украина, в Меморандуме с МВФ содержится норма о приватизации ряда государственных компаний в течение 2019 года. Согласно документу, продажа "Центрэнерго", угольной компании "Краснолиманская", предприятий "Индар" и "Президент-Отель-Киев" должны были состояться в первой половине 2019 года.

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