Автостанції Києва і області продадуть з аукціону

Фото: Київський автовокзал (busstation ua)

Стартова ціна за 24 автостанції - 195 млн грн

Фонд державного майна виставив на продаж державний пакет (99,9%) акцій АТ "Київпассервіс" зі стартовою ціно 195,9 млн грн. Про це повідомив в.о. голови Фонду державного майна Віталій Трубаров на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Трубаров, це об’єкт малої приватизації, відповідно аукціон відбудеться в системі ProZorro.Продажі 14 серпня 2019 року.

За даними ФДМ, у власності АТ "Київпассервіс" перебуває шість автостанцій у місті Києві: АС Поділ, АС Дарниця, АС Полісся, Центральний автовокзал, АС Південна, АС Дачна і 18 автостанцій у Київській області.

"Інвестор зобов'язаний зберігати роботу автостанцій, погасити протягом шести місяців заборгованість із заробітної плати, не допустити звільнення працівників та виконувати колективний договір", - додав Трубаров.

Нагадаємо, у 2018 році до державного бюджету від приватизації державного майна надійшло лише 0,3 млрд грн, що становить 1,4% від початкового плану (21,3 млрд грн).

Як повідомляло РБК-Україна, у Меморандумі з МВФ міститься норма про приватизацію ряду державних компаній протягом 2019 року. Згідно з документом, продаж "Центренерго", вугільної компанії "Краснолиманська", підприємств "Індар" і "Президент-Готель-Київ" повинні були відбутися у першій половині 2019 року.