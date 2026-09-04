Автономні БПЛА та mesh-мережі: як 7 корпус ДШВ змінює підхід до ведення бою

За словами військового, модель, яку будує 7 корпус швидкого реагування ДШВ, виглядає досить просто: сенсор – інформація – рішення – ураження – аналіз – модернізація.

Він пояснив, що бойова робота 7 корпусу ДШВ ґрунтується на п’яти основних принципах технологічної війни: масовості, децентралізації, інтеграції, постійній адаптації та максимальному виведенні людини із зони ризику.

"Кожне завдання, яке можна передати машині, сенсору, БПЛА або наземному роботизованому комплексу, ми повинні намагатися передати машині. Технологія – це насамперед спосіб зберегти військовослужбовця", – уточнив майор.

За його словами, наразі Центр інновацій та технологій працює над низкою проектів.

Серед них - системи візуального позиціювання StabX та Cyclops для роботи безпілотників у складному навігаційному середовищі, система Dron Cell для збільшення часу та дальності польоту FPV, LTE-зв’язок "Ядро", Mesh network для об’єднання різних платформ у єдине інформаційне середовище, а також проєкт Ubrain для підвищення автономності дронів.

"Серед розробок також наземний роботизований комплекс “Квадро”. Це звичайна платформа, яку ми переробляємо на дистанційно керовану та поступово інтегруємо її в загальну систему зв'язку", – додав він.

Водночас головна технологічна перевага, за словами Богдана, полягає не в окремому дроні, роботі чи радарі, а у здатності швидше за противника знаходити рішення, випробовувати їх, модернізувати та масштабувати.

"Наша мета проста: воювати технологіями, щоб максимально зберегти людей", – резюмував військовий.