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Автономні БПЛА та mesh-мережі: як 7 корпус ДШВ змінює підхід до ведення бою

17:25 04.09.2026 Пт
2 мин
Військові тестують новітні системи та зброю, які допоможуть максимально зберегти життя людей
aimg Сергей Новиков
Военные ДШВ тестируют новое оружие и технологии (фото: armyinform.com.ua)

Военные корпуса быстрого реагирования ДШВ развивают модель технологической войны, где дроны, роботизированные комплексы и другие технологические решения должны повышать эффективность боевой работы и уменьшать риски для военнослужащих на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на колонку руководителя Центра инноваций и технологий 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ майора Игоря Богдана для LB.ua

По словам военного, модель, которую строит 7 корпус быстрого реагирования ДШВ, выглядит достаточно просто: сенсор – информация – решение – поражение – анализ – модернизация.

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Он пояснил, что боевая работа 7 корпуса ДШВ основывается на пяти основных принципах технологической войны: массовости, децентрализации, интеграции, постоянной адаптации и максимальном выводе человека из зоны риска.

"Каждая задача, которую можно передать машине, сенсору, БПЛА или наземному роботизированному комплексу, мы должны пытаться передать машине. Технология – это, прежде всего, способ сохранить военнослужащего", – уточнил майор.

По его словам, в настоящее время Центр инноваций и технологий работает над рядом проектов.

Среди них – системы визуального позиционирования StabX и Cyclops для работы беспилотников в сложной навигационной среде, система Dron Cell для увеличения времени и дальности полета FPV, LTE-связь "Ядро", Mesh network для объединения различных платформ в единую информационную среду, а также проект Ubrain.

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"Среди разработок также наземный роботизированный комплекс "Квадро". Это обычная платформа, которую мы перерабатываем в дистанционно управляемую и постепенно интегрируем ее в общую систему связи", – добавил он.

В то же время, главное технологическое преимущество, по словам Богдана, заключается не в отдельной дроне, работе или радаре, а в способности скорее противника находить решения, испытывать их, модернизировать и масштабировать.

"Наша цель проста: воевать технологиями, чтобы максимально сберечь людей", – резюмировал военный.

Раньше мы рассказывали, что военные в 7 корпусе ДШВ уже научились сбивать реактивные "Шахеды" .

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