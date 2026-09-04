Автономні БПЛА та mesh-мережі: як 7 корпус ДШВ змінює підхід до ведення бою

По словам военного, модель, которую строит 7 корпус быстрого реагирования ДШВ, выглядит достаточно просто: сенсор – информация – решение – поражение – анализ – модернизация.

Он пояснил, что боевая работа 7 корпуса ДШВ основывается на пяти основных принципах технологической войны: массовости, децентрализации, интеграции, постоянной адаптации и максимальном выводе человека из зоны риска.

"Каждая задача, которую можно передать машине, сенсору, БПЛА или наземному роботизированному комплексу, мы должны пытаться передать машине. Технология – это, прежде всего, способ сохранить военнослужащего", – уточнил майор.

По его словам, в настоящее время Центр инноваций и технологий работает над рядом проектов.

Среди них – системы визуального позиционирования StabX и Cyclops для работы беспилотников в сложной навигационной среде, система Dron Cell для увеличения времени и дальности полета FPV, LTE-связь "Ядро", Mesh network для объединения различных платформ в единую информационную среду, а также проект Ubrain.

"Среди разработок также наземный роботизированный комплекс "Квадро". Это обычная платформа, которую мы перерабатываем в дистанционно управляемую и постепенно интегрируем ее в общую систему связи", – добавил он.

В то же время, главное технологическое преимущество, по словам Богдана, заключается не в отдельной дроне, работе или радаре, а в способности скорее противника находить решения, испытывать их, модернизировать и масштабировать.

"Наша цель проста: воевать технологиями, чтобы максимально сберечь людей", – резюмировал военный.