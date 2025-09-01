ua en ru
Автомобіль протаранив ворота Генконсульства Росії в Сіднеї, поранено поліцейського

Австралія, Понеділок 01 вересня 2025 03:45
Автомобіль протаранив ворота Генконсульства Росії в Сіднеї, поранено поліцейського Ілюстративне фото: автомобіль австралійських поліцейських (GettyImages)
Автор: Марина Балабан

Чоловік на автомобілі в'їхав у ворота Генерального консульства Росії в австралійському місті Сідней. Поранений поліцейський, підозрюваний заарештований.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на телеканал 9News.

Автомобіль проїхав через ворота, виїхав на траву біля будівлі консульства і зупинився біля флагштока, на якому висить триколор.

У своєму повідомленні поліцейські Нового Південного Уельсу зазначили, що їх викликали на Фуллертон-стріт через авто, яке незаконно припаркувалося на під'їзній доріжці до консульства.

Співробітники поліцейського управління спробували поговорити з водієм, однак він почав рух і в'їхав на своєму автомобілі у ворота.

В результаті події один поліцейський отримав травму руки і був госпіталізований.

39-річний чоловік заарештований, він співпрацює зі слідством.

Як повідомляло РБК-Україна, Польща закриває генконсульство РФ у Кракові після підпалу ТЦ "Маривільська" у Варшаві у травні 2024 року.

В польському уряді повідомили, що пожежа була частиною скоординованої операції, організованої російськими спецслужбами.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск раніше прямо звинуватив Москву в організації підпалу торговельного об'єкта.

