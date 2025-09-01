ua en ru
Автомобиль протаранил ворота Генконсульства России в Сиднее, ранен полицейский

Понедельник 01 сентября 2025 03:45
Автомобиль протаранил ворота Генконсульства России в Сиднее, ранен полицейский
Автор: Марина Балабан

Мужчина на автомобиле въехал в ворота Генерального консульства России в австралийском городе Сидней. Ранен полицейский, подозреваемый арестован.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на телеканал 9News.

Автомобиль проехал через ворота, выехал на траву возле здания консульства и остановился возле флагштока, на котором висит триколор.

В своем сообщении полицейские Нового Южного Уэльса отметили, что их вызвали на Фуллертон-стрит из-за авто, которое незаконно припарковалось на подъездной дорожке к консульству.

Сотрудники полицейского управления попытались поговорить с водителем, однако он начал движение и въехал на своем автомобиле в ворота.

В результате происшествия один полицейский получил травму руки и был госпитализирован.

39-летний мужчина арестован, он сотрудничает со следствием.

Как сообщало РБК-Украина, Польша закрывает генконсульство РФ в Кракове после поджога ТЦ "Маривильская" в Варшаве в мае 2024 года.

В польском правительстве сообщили, что пожар был частью скоординированной операции, организованной российскими спецслужбами.

Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее прямо обвинил Москву в организации поджога торгового объекта.

