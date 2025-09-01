Автомобиль протаранил ворота Генконсульства России в Сиднее, ранен полицейский
Мужчина на автомобиле въехал в ворота Генерального консульства России в австралийском городе Сидней. Ранен полицейский, подозреваемый арестован.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на телеканал 9News.
Автомобиль проехал через ворота, выехал на траву возле здания консульства и остановился возле флагштока, на котором висит триколор.
В своем сообщении полицейские Нового Южного Уэльса отметили, что их вызвали на Фуллертон-стрит из-за авто, которое незаконно припарковалось на подъездной дорожке к консульству.
Сотрудники полицейского управления попытались поговорить с водителем, однако он начал движение и въехал на своем автомобиле в ворота.
В результате происшествия один полицейский получил травму руки и был госпитализирован.
39-летний мужчина арестован, он сотрудничает со следствием.
Как сообщало РБК-Украина, Польша закрывает генконсульство РФ в Кракове после поджога ТЦ "Маривильская" в Варшаве в мае 2024 года.
В польском правительстве сообщили, что пожар был частью скоординированной операции, организованной российскими спецслужбами.
Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее прямо обвинил Москву в организации поджога торгового объекта.