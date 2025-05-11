“Ми вас знайдемо”: Польща підтвердила російський підпал ТЦ "Маривільська" у Варшаві

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск звинуватив російські спецслужби у минулорічній пожежі, що сталась у торгівельному центрі "Маривільська" у Варшаві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єра.

"Всіх інших ідентифіковано та розшукують. Ми всіх вас знайдемо!", - наголосив прем'єр.

Він зауважив, що частину зловмисників вже затримано.

"Наразі достеменно відомо, що велика пожежа торгового центру "Маривільська" у Варшаві була спричинена підпалом, замовленим російськими спецслужбами", - наголосив Туск.

Зауважимо, що пожежа в торговому центрі "Маривільська" сталась 12 травня 2024 року у Варшаві.

Нагадаємо, що минулого року у Варшаві загорівся торговий центр. До його гасіння залучили 150 рятувальників, понад 50 одиниць техніки, задіяли навіть робота.

Зауважимо, що ще минулого року пожежники повідомили, що вогонь, швидше за все, спалахнув відразу у кількох місцях.

Вогонь поширювався дуже швидко, через що зокрема частково обвалився дах комплексу.

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