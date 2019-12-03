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Автомобиль миссии ОБСЕ попал в ДТП в Макеевке

Новости » Происшествия     03.12.2019 - 17:03
Автомобиль миссии ОБСЕ попал в ДТП в Макеевке
Фото: место ДТП (novosti.dn.ua)

Автомобиль миссии опрокинулся на бок возле железнодорожного переезда

Автомобиль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попал в дорожно-транспортное происшествие в Макеевке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Как сообщается, авария произошла в районе Чайкинского кольца в Макеевке.

Автомобиль СММ ОБСЕ опрокинулся на бок возле железнодорожного переезда.

На место происшествия прибыла "полиция ДНР". О пострадавших не сообщается.

Фото: место ДТП (vk.com/dpr.live)

Напомним, 18 января прошлого года на Донбассе в аварии погиб наблюдатель миссии ОБСЕ. Погибший ехал в такси, которое столкнулось с грузовым авто. От полученных травм он скончался на месте.

Отмечается, что погибший на Донбассе наблюдатель ОБСЕ был гражданином Молдовы. Виталий Зара работал в составе луганской мониторинговой команды в Северодонецке, Луганске и Кадиевке с июля 2015 года.

Кроме того, 17 июля текущего года в Краматорске Донецкой области умер наблюдатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Чеслав Концкий.

Добавим, что в Харькове на перекрестке Салтовского шоссе и Окружной дороги произошло ДТП при участии машины ОБСЕ, в результате чего пострадали несколько человек.

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