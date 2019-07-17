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В Краматорске умер наблюдатель ОБСЕ

Новости » Происшествия    17.07.2019 - 18:09
В Краматорске умер наблюдатель ОБСЕ
Иллюстративное фото (fromua.news)

Умер наблюдатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Чеслав Концкий

В Краматорске Донецкой области умер наблюдатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Чеслав Концкий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства Польши в Украине.

Отмечается, что Концкому было 60 лет. Также он был кадровый военный польской армии. В последние годы работал в международных мониторинговых миссиях в зоне военных конфликтов в Европе и на Ближнем Востоке.

"С глубокой скорбью мы восприняли известие о смерти польского гражданина, наблюдателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине в Краматорске господина Чеслава Концкого. Посольство Республики Польша в Украине выражает слова глубокой скорби родным и близким умершего, а также сотрудникам миссии СММ ОБСЕ", - говорится в пресс-службе.

Напомним, ранее в Краматорске (Донецкая область), 18 января 2018 года, погиб представитель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Согласно информации пресс-службы миссии ОБСЕ, наблюдатель стал жертвой ДТП.  

Уточняется, что погибший на Донбассе наблюдатель ОБСЕ был гражданином Молдовы. Виталие Зара работал в составе луганской мониторинговой команды в Северодонецке, Луганске и Кадиевке с июля 2015 года.

 

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