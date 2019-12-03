Автомобіль місії ОБСЄ потрапив у ДТП в Макіївці

Фото: місце ДТП (novosti.dn.ua)

Автомобіль місії перекинувся на бік біля залізничного переїзду

Автомобіль спеціальної моніторингової місії ОБСЄ потрапив у дорожньо-транспортну пригоду в Макіївці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Як повідомляється, аварія сталася в районі Чайкинського кільця в Макіївці.

Автомобіль СММ ОБСЄ перекинувся на бік біля залізничного переїзду.

На місце події прибула поліція ДНР". Про постраждалих не повідомляється.

Фото: місце ДТП (vk.com/dpr.live)

Нагадаємо, 18 січня минулого року на Донбасі в аварії загинув спостерігач місії ОБСЄ. Загиблий їхав у таксі, яке зіткнулося з вантажним авто. Від отриманих травм він помер на місці.

Наголошується, що загиблий на Донбасі спостерігач ОБСЄ був громадянином Молдови. Віталій Зара працював у складі луганської моніторингової команди в Сєвєродонецьку, Луганську і Кадіївці з липня 2015 року.

Крім того, 17 липня поточного року в Краматорську Донецької області помер спостерігач Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Чеслав Концкий.

Додамо, що у Харкові на перехресті Салтівського шосе та Окружної дороги сталося ДТП за участю машини ОБСЄ, в результаті чого постраждали декілька осіб.