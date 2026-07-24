У автоматичних відстрочках через "Резерв+" зміни: кому потрібно звернути увагу

В Україні змінили порядок перевірки даних для автоматичного продовження відстрочки від мобілізації батькам дітей з інвалідністю віком до 18 років. Зокрема, система тепер інакше звіряє інформацію в державних реєстрах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
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Відтепер система шукає інформацію про дитину за даними останнього виданого свідоцтва про народження. Як пояснили в Міноборони, це має допомогти точніше знаходити та підтверджувати інформацію в державних реєстрах.
Крім того, якщо у дитини є реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), інформацію можуть додатково звіряти і за ним на основі даних із Державного реєстру актів цивільного стану громадян (ДРАЦС).
Якщо автоматичне продовження не спрацювало, у Міноборони радять насамперед перевірити, чи правильно зазначені дані про дитину та її свідоцтво про народження.
Для успішного підтвердження відстрочки в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери (ЄІССС) мають бути внесені дані саме останнього виданого свідоцтва про народження - того, яке внесене до ДРАЦС і відображається в застосунку "Дія".
За потреби оновити ці дані можна у найближчому відділенні Пенсійного фонду України.
У Міноборони пояснили, що спочатку потрібно відкрити застосунок "Дія" та перейти до розділу "Документи".
Далі необхідно знайти актовий запис про народження дитини. У відомстві наголошують, що йдеться саме про актовий запис, а не про свідоцтво про народження.
Якщо запис не відображається, потрібно звернутися до ДРАЦС, щоб перевірити або внести необхідні дані. Причиною може бути відсутність чи некоректність персональної інформації, зокрема ПІБ, РНОКПП або дати народження.
Якщо актовий запис є, слід відкрити його повну інформацію та перевірити персональні дані, а також знайти свідоцтво про народження з найпізнішою датою видачі. Саме його реквізити повинні бути внесені до ЄІССС.
Уточнити, яке саме свідоцтво про народження внесене до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери, можна:
Після цього в Міноборони радять порівняти отримані дані з інформацією про останнє видане свідоцтво, яке відображається в "Дії".
Якщо виявлено розбіжності, медичний висновок про інвалідність дитини можна оновити через Централізований банк даних.
Водночас оновити медичний висновок і персональні дані дитини в ЄІССС можна у відділенні Пенсійного фонду України.
Після оновлення інформації можна повторно подати запит на відстрочку через застосунок "Резерв+".
Для цього потрібно:
У Міноборони нагадали, що зараз понад 90% чинних відстрочок продовжуються автоматично. Якщо підстава для відстрочки залишається чинною і підтверджується державними реєстрами, повторно подавати заяву чи документи не потрібно.
У відомстві додали, що автоматичне продовження відстрочок дає змогу спростити процедуру для громадян та зменшити навантаження на ЦНАПи і територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.
Нагадаємо, в Україні триває цифровізація військового обліку та послуг для військовозобов'язаних. Зокрема, через застосунок "Резерв+" уже доступне онлайн-оформлення відстрочки для низки категорій громадян, а тепер для більшості чинних відстрочок запровадили автоматичне продовження за даними державних реєстрів.
РБК-Україна також розповідало, чому відстрочку можуть не продовжити автоматично.