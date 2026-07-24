В автоматических отсрочках через "Резерв+" изменения: кому нужно обратить внимание

Главное: Изменение алгоритма проверки: Системная сверки данных для автоматического продления отсрочки родителям детей с инвалидностью теперь осуществляется по данным последнего выданного свидетельства о рождении и по РНУКПН ребенка через ГРАГС.

Системная сверки данных для автоматического продления отсрочки родителям детей с инвалидностью теперь осуществляется по данным последнего выданного свидетельства о рождении и по РНУКПН ребенка через ГРАГС. Что делать при сбое: Если отсрочка не продлилась автоматически, необходимо проверить, совпадают ли данные последнего свидетельства о рождении в приложении "Дия" и Единой информационной системе социальной сферы (ЕИССС).

Если отсрочка не продлилась автоматически, необходимо проверить, совпадают ли данные последнего свидетельства о рождении в приложении "Дия" и Единой информационной системе социальной сферы (ЕИССС). Как обновить информацию: Уточнить или обновить данные и медицинского заключения можно в отделении Пенсионного фонда Украины, а данные актовой записи - в отделении ГРАГС.

Уточнить или обновить данные и медицинского заключения можно в отделении Пенсионного фонда Украины, а данные актовой записи - в отделении ГРАГС. Повторная подача запроса: После корректного обновления всех данных в государственных реестрах запрос на отсрочку можно повторно отправить через приложение "Резерв+".

Что изменилось

Теперь система ищет информацию о ребенке по данным последнего выданного свидетельства о рождении. Как пояснили в Минобороны, это должно помочь более точно находить и подтверждать информацию в государственных реестрах.

Кроме того, если у ребенка есть регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН), информацию могут дополнительно сверять и за ним на основе данных из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан (ГРАГС).

Что делать, если отсрочка не продлилась автоматически

Если автоматическое продолжение не сработало, в Минобороны советуют прежде всего проверить, правильно ли указаны данные о ребенке и его свидетельстве о рождении.

Для успешного подтверждения отсрочки в Единой информационной системе социальной сферы (ЕИССС) должны быть внесены данные последнего выданного свидетельства о рождении - того, которое внесено в ГРАГС и отражается в приложении "Дия".

При необходимости обновить данные можно в ближайшем отделении Пенсионного фонда Украины.

Как проверить информацию в "Дие"

В Минобороны объяснили, что сначала нужно открыть приложение "Дия" и перейти в раздел "Документы" .

Далее необходимо найти актовую запись о рождении ребенка. В ведомстве подчеркивают, что речь идет именно об актовой записи, а не о свидетельстве о рождении.

Если запись не отображается, обратитесь в ГРАГС, чтобы проверить или внести необходимые данные. Причиной может быть отсутствие или некорректность персональной информации, в частности ФИО, РНУКПН или даты рождения.

Если актовая запись имеется, следует открыть полную информацию и проверить персональные данные, а также найти свидетельство о рождении с самой поздней датой выдачи. Именно его реквизиты должны быть внесены в ЕИССС.

Как проверить данные в ЕИССС

Уточнить, какое свидетельство о рождении внесено в Единую информационную систему социальной сферы, можно:

в органе социальной защиты населения;

в Пенсионном фонде Украины лично или через горячую линию.

После этого в Минобороны советуют сравнить полученные данные с информацией о последнем выданном свидетельстве, которое отображается в "Дие".

Как обновить информацию

Если обнаружены разногласия, медицинское заключение об инвалидности ребенка можно обновить через Централизованный банк данных.

В то же время, обновить медицинское заключение и персональные данные ребенка в ЕИССС можно в отделении Пенсионного фонда Украины.

После обновления информации можно повторно подать запрос на отсрочку через приложение "Резерв+".

Как повторно оформить отсрочку в "Резерв+"

Для этого нужно:

открыть приложение "Резерв+";

перейти к разделу "Сервисы";

выбрать оформление отсрочки;

указать основание - наличие ребенка с инвалидностью до 18 лет;

проверить данные и отправить запрос;

дождаться сообщения о результате.

В Минобороны напомнили, что сейчас более 90% отсрочок продолжаются автоматически. Если основание для отсрочки остается в силе и подтверждается государственными реестрами, повторно подавать заявление или документы не требуется.

В ведомстве добавили, что автоматическое продление отсрочок позволяет упростить процедуру для граждан и уменьшить нагрузку на ЦПАУ и территориальные центры комплектования и социальной поддержки.