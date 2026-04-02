Автоматична передача показників газу: кому встановлять нові пристрої та як це працюватиме

11:55 02.04.2026 Чт
2 хв
Смарт-модулі встановлять у трьох областях України
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Покази газу в кількох регіонах України передаватимуть автоматично (Getty Images)

В Україні встановлять 40 тисяч смарт-модулів для газових лічильників, які дозволять передавати дані дистанційно без участі споживачів.

Головне:

  • Автоматизація: В Україні встановлять 40 000 смарт-модулів для дистанційної передачі показників газу без участі споживачів.
  • Географія: Обладнання отримають три філії "Газмереж": Київська, Миколаївська та Волинська.
  • Безкоштовно: Модулі встановлюватимуть домогосподарствам та бюджетним установам на безоплатній основі.
  • Переваги: Система дозволяє уникнути помилок у нарахуваннях, автоматично передавати дані та відстежувати споживання онлайн.
  • Модернізація: Смарт-модулі встановлюються на старі лічильники, що дозволяє оновити систему обліку без повної заміни приладів.

Що зміниться

Йдеться про смарт-модулі українського виробництва, які встановлюватимуть на стандартні газові лічильники. Вони розширюють функціонал приладів за рахунок бездротової передачі даних та інтеграції з цифровими системами.

Обладнання передано ТОВ "Газорозподільні мережі України" на безоплатній основі за кошти Державного фонду декарбонізації та енергоефективної трансформації.

Де встановлять модулі

Смарт-модулі отримають домогосподарства та бюджетні установи. Їх передадуть трьом регіональним філіям:

  • Київській - 23 965 пристроїв,
  • Миколаївській - 12 655,
  • Волинській - 3 380.

Після цього філії забезпечать поетапне встановлення обладнання.

Які переваги для споживачів

Запровадження смарт-модулів дозволить:

  • передавати показники газу автоматично;
  • відстежувати споживання через цифрові сервіси;
  • оперативно виявляти нетипові зміни;
  • формувати нарахування на основі фактичних даних;
  • контролювати витрати завдяки деталізованій інформації.

Навіщо це потрібно

Впровадження таких технологій є частиною переходу до інтелектуального обліку енергоресурсів та виконання європейських вимог у сфері енергоефективності. Зокрема, Україна має звітувати про прогрес у впровадженні відповідної директиви вже у 2027 році.

При цьому використання смарт-модулів дозволяє модернізувати систему обліку без повної заміни лічильників, що робить процес швидшим і менш витратним.

Раніше РБК-Україна розповідало, що в Україні газові лічильники потрібно регулярно перевіряти, адже від їх точності залежать нарахування у платіжках. Періодичність повірки залежить від типу лічильника, а всі роботи з перевірки та обслуговування виконуються за рахунок оператора газорозподільної мережі.

Також ми писали, чому українці можуть не отримувати паперові платіжки за газ. У Нафтогазі пояснили, що це може бути через переплату, вже здійснену оплату або перехід на електронні рахунки, які надходять швидше та доступні онлайн.

Більше по темі:
Газ