Автоматична передача показників газу: кому встановлять нові пристрої та як це працюватиме

Головне: Автоматизація: В Україні встановлять 40 000 смарт-модулів для дистанційної передачі показників газу без участі споживачів.

В Україні встановлять 40 000 смарт-модулів для дистанційної передачі показників газу без участі споживачів. Географія: Обладнання отримають три філії "Газмереж": Київська, Миколаївська та Волинська.

Безкоштовно: Модулі встановлюватимуть домогосподарствам та бюджетним установам на безоплатній основі.

Переваги: Система дозволяє уникнути помилок у нарахуваннях, автоматично передавати дані та відстежувати споживання онлайн.

Модернізація: Смарт-модулі встановлюються на старі лічильники, що дозволяє оновити систему обліку без повної заміни приладів.

Що зміниться

Йдеться про смарт-модулі українського виробництва, які встановлюватимуть на стандартні газові лічильники. Вони розширюють функціонал приладів за рахунок бездротової передачі даних та інтеграції з цифровими системами.

Обладнання передано ТОВ "Газорозподільні мережі України" на безоплатній основі за кошти Державного фонду декарбонізації та енергоефективної трансформації.

Де встановлять модулі

Смарт-модулі отримають домогосподарства та бюджетні установи. Їх передадуть трьом регіональним філіям:

Київській - 23 965 пристроїв,

Миколаївській - 12 655,

Волинській - 3 380.

Після цього філії забезпечать поетапне встановлення обладнання.

Які переваги для споживачів

Запровадження смарт-модулів дозволить:

передавати показники газу автоматично ;

; відстежувати споживання через цифрові сервіси;

через цифрові сервіси; оперативно виявляти нетипові зміни;

формувати нарахування на основі фактичних даних;

на основі фактичних даних; контролювати витрати завдяки деталізованій інформації.

Навіщо це потрібно

Впровадження таких технологій є частиною переходу до інтелектуального обліку енергоресурсів та виконання європейських вимог у сфері енергоефективності. Зокрема, Україна має звітувати про прогрес у впровадженні відповідної директиви вже у 2027 році.

При цьому використання смарт-модулів дозволяє модернізувати систему обліку без повної заміни лічильників, що робить процес швидшим і менш витратним.