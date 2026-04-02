Автоматическая передача показателей газа: кому установят новые устройства и как это будет работать

11:55 02.04.2026 Чт
2 мин
Смарт-модули установят в трех областях Украины
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Показания газа в нескольких регионах Украины будут передавать автоматически (Getty Images)

В Украине установят 40 тысяч смарт-модулей для газовых счетчиков, которые позволят передавать данные дистанционно без участия потребителей.

Главное:

  • Автоматизация: В Украине установят 40 000 смарт-модулей для дистанционной передачи показателей газа без участия потребителей.
  • География: Оборудование получат три филиала "Газмереж": Киевский, Николаевский и Волынский.
  • Бесплатно: Модули будут устанавливать домохозяйствам и бюджетным учреждениям на безвозмездной основе.
  • Преимущества: Система позволяет избежать ошибок в начислениях, автоматически передавать данные и отслеживать потребление онлайн.
  • Модернизация: Смарт-модули устанавливаются на старые счетчики, что позволяет обновить систему учета без полной замены приборов.

Что изменится

Речь идет о смарт-модулях украинского производства, которые будут устанавливать на стандартные газовые счетчики. Они расширяют функционал приборов за счет беспроводной передачи данных и интеграции с цифровыми системами.

Оборудование передано ООО "Газораспределительные сети Украины" на безвозмездной основе за средства Государственного фонда декарбонизации и энергоэффективной трансформации.

Где установят модули

Смарт-модули получат домохозяйства и бюджетные учреждения. Их передадут трем региональным филиалам:

  • Киевскому - 23 965 устройств,
  • Николаевскому - 12 655,
  • Волынскому - 3 380.

После этого филиалы обеспечат поэтапную установку оборудования.

Какие преимущества для потребителей

Введение смарт-модулей позволит:

  • передавать показатели газа автоматически;
  • отслеживать потребление через цифровые сервисы;
  • оперативно выявлять нетипичные изменения;
  • формировать начисления на основе фактических данных;
  • контролировать расходы благодаря детализированной информации.

Зачем это нужно

Внедрение таких технологий является частью перехода к интеллектуальному учету энергоресурсов и выполнения европейских требований в сфере энергоэффективности. В частности, Украина должна отчитываться о прогрессе во внедрении соответствующей директивы уже в 2027 году.

При этом использование смарт-модулей позволяет модернизировать систему учета без полной замены счетчиков, что делает процесс более быстрым и менее затратным.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Украине газовые счетчики нужно регулярно проверять, ведь от их точности зависят начисления в платежках. Периодичность поверки зависит от типа счетчика, а все работы по проверке и обслуживанию выполняются за счет оператора газораспределительной сети.

Также мы писали, почему украинцы могут не получать бумажные платежки за газ. В Нафтогазе объяснили, что это может быть из-за переплаты, уже совершенной оплаты или перехода на электронные счета, которые поступают быстрее и доступны онлайн.

