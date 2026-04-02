Автоматическая передача показателей газа: кому установят новые устройства и как это будет работать

В Украине установят 40 тысяч смарт-модулей для газовых счетчиков, которые позволят передавать данные дистанционно без участия потребителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины.
Главное:
Речь идет о смарт-модулях украинского производства, которые будут устанавливать на стандартные газовые счетчики. Они расширяют функционал приборов за счет беспроводной передачи данных и интеграции с цифровыми системами.
Оборудование передано ООО "Газораспределительные сети Украины" на безвозмездной основе за средства Государственного фонда декарбонизации и энергоэффективной трансформации.
Смарт-модули получат домохозяйства и бюджетные учреждения. Их передадут трем региональным филиалам:
После этого филиалы обеспечат поэтапную установку оборудования.
Введение смарт-модулей позволит:
Внедрение таких технологий является частью перехода к интеллектуальному учету энергоресурсов и выполнения европейских требований в сфере энергоэффективности. В частности, Украина должна отчитываться о прогрессе во внедрении соответствующей директивы уже в 2027 году.
При этом использование смарт-модулей позволяет модернизировать систему учета без полной замены счетчиков, что делает процесс более быстрым и менее затратным.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Украине газовые счетчики нужно регулярно проверять, ведь от их точности зависят начисления в платежках. Периодичность поверки зависит от типа счетчика, а все работы по проверке и обслуживанию выполняются за счет оператора газораспределительной сети.
Также мы писали, почему украинцы могут не получать бумажные платежки за газ. В Нафтогазе объяснили, что это может быть из-за переплаты, уже совершенной оплаты или перехода на электронные счета, которые поступают быстрее и доступны онлайн.