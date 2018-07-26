Автоматический модуль контроля деклараций может быть запущен со следующего года
Создание автоматического модуля контроля деклараций завершено
Автоматический модуль контроля деклараций может быть запущен со следующего года. Об этом сегодня во время круглого стола "Преодоление коррупции в Украине" заявил заместитель председателя Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Игорь Попов, передает корреспондент РБК-Украина.
По его словам, создание автоматического модуля контроля деклараций завершено, однако есть вопросы по качеству реестров недвижимого и движимого имущества.
"Мы долго заставляли НАПК разработать автоматический модуль контроля деклараций. Сейчас он готов и принят на баланс, его можно запускать уже с нового года. Однако, это может привести к тому, что у нас будут десятки тысяч неправильных деклараций, которые нужно будет проверять или регистрировать уголовное производство, потому что качество реестров недвижимости, автомобилей, имущественных прав - оно недостаточное", - сказал он.
Попов отметил, что сейчас Комитет совместно с Национальным агентством по предотвращению коррупции (НАПК) ищут пути решения проблемы.
"Мы сейчас с НАПК думаем, что с этим делать, то есть, не запускать автоматический модуль нельзя, потому что его запуск предусмотрен законом, а с другой стороны - если запустить, то это завалит всю систему проверки деклараций", - добавил он.
Напомним, 18 июля сообщалось, что глава Запорожской областной государственной администрации Константин Брыль в декларации не указал автомобиль Range Rover и четыре машины Mercedes-Benz, а также расходы на зарубежные путешествия.