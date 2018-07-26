Создание автоматического модуля контроля деклараций завершено

Автоматический модуль контроля деклараций может быть запущен со следующего года. Об этом сегодня во время круглого стола "Преодоление коррупции в Украине" заявил заместитель председателя Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Игорь Попов, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, создание автоматического модуля контроля деклараций завершено, однако есть вопросы по качеству реестров недвижимого и движимого имущества.

"Мы долго заставляли НАПК разработать автоматический модуль контроля деклараций. Сейчас он готов и принят на баланс, его можно запускать уже с нового года. Однако, это может привести к тому, что у нас будут десятки тысяч неправильных деклараций, которые нужно будет проверять или регистрировать уголовное производство, потому что качество реестров недвижимости, автомобилей, имущественных прав - оно недостаточное", - сказал он.

Попов отметил, что сейчас Комитет совместно с Национальным агентством по предотвращению коррупции (НАПК) ищут пути решения проблемы.

"Мы сейчас с НАПК думаем, что с этим делать, то есть, не запускать автоматический модуль нельзя, потому что его запуск предусмотрен законом, а с другой стороны - если запустить, то это завалит всю систему проверки деклараций", - добавил он.

Напомним, 18 июля сообщалось, что глава Запорожской областной государственной администрации Константин Брыль в декларации не указал автомобиль Range Rover и четыре машины Mercedes-Benz, а также расходы на зарубежные путешествия.