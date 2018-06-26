НАПК напривило в Нацполцию 4 выводы и 5 протоколов из-за э-деклараций

Выводы и протоколы были направлены в отношении депутатов и оперуполномоченных внутренней безопасности Нацполиции

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) направило в Национальную полицию 4 выводы и 5 протоколов из-за э-деклараций. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции направило в Нацполицию еще 4 обоснованные выводы относительно декларирования недостоверной информации на сумму более чем 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Также по результатам контроля своевременности представления деклараций в суд направлено 5 протоколов об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

Как сообщается, проверялись декларации за 2016 год депутата Соледарського городского совета Донецкой области Махника Романа Петровича, депутата Северодонецкого городского совета Луганской области Пилипенко Виктора Анатольевича, заместителя городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов Кураховского городского совета Донецкой области Романца Романа Николаевича, депутата Харьковского областного совета Русецкого Анатолия Анатольевича.

Так, установлено, что депутат Роман Махнык заключил с Соледарським городским советом договоры аренды части нежилого помещения площадью 138,34 кв.м и земельных участков общей площадью 32,5 га, однако не указал в декларации стоимость таких объектов. Также депутат не указал, что является собственником ВКПП "Прополис" и ФГ "Гранд-Плюс", недостоверно указал свой доход в виде заработной платы и доход супруги в виде пенсии. Всего установлено отражение в декларации чиновника недостоверных сведений на почти 535 тыс. гривен.

Виктор Пилипенко не указал в декларации, что является владельцем 50% уставного капитала ООО "Промтекс" и не задекларировал собственный доход. Также отсутствует в декларации информация об объектах членов семьи: два земельных участка общей площадью 6 га, который является собственностью сына, и корпоративные права жены в ООО "Лесной Пансионат". Так, сведения, указанные депутатом в декларации, отличаются от достоверных на 817 983 гривен.

Роман Романец, заполняя декларацию, недостоверно указал стоимость объектов декларирования: двух автомобилей жены, суммы сделанных им взносов в уставный капитал "Донбасагроинвест" и "Донбасагроинвест ‑ 1".Кроме того, чиновник указал в декларации доход супруги от предпринимательской деятельности, отличающийся от полученного им в отчетном году на сумму большую чем 1 млн 700 тыс. гривен.

Анатолий Русецкий не задекларировал собственный земельный участок площадью 2 689 кв.м и земельный участок матери площадью 1500 кв.м. Также чиновник не указал в декларации стоимость приобретенного в 2014 году автомобиля Mercedes-Benz CL 600 2007 года выпуска, а также стоимость земельного участка в г. Харькове и расположенного на нем жилого дома площадью более 700 кв.м, которая по последней денежной оценке составила более 4 млн гривен.

Также отмечается, что протоколы из-за несвоевременного представления деклараций составлены в отношении оперуполномоченных Департамента внутренней безопасности Нацполиции Уха Сергея Николаевича, Мисюни Валентина Вицентиевича и Яскевича Александра Святославовича.

Соответствующие должностные лица уволились с Нацполиции в 2017 году, однако Сергей Юшко несвоевременно подал декларацию перед увольнением за неохваченный период, а двое других должностных лица - декларации перед увольнением и после увольнения по 2017 год. Такое правопорушення несет за собой ответственность, предусмотренную статьей 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях, в виде наложения штрафа от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, ранее сообщалось, что НАПК утвердило еще 67 заключений по результатам отчетов политических партий.