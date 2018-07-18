Глава Запорожской ОГА не задекларировал 5 авто и расходы на зарубежные путешествия

Расходы Брыля на зарубежные путешествия превышают его официальный доход в несколько раз

Глава Запорожской областной государственной администрации Константин Брыль в декларации не указал автомобиль Range Rover и четыре авто Mercedes-Benz, а также расходы на зарубежные путешествия. Об этом сообщает ресурс Bihus.Info, ссылаясь на постановления, опубликованные в открытом реестре судебных решений.

Отмечается, что в декларациях чиновник не отразил свои расходы на заграничные путешествия, элитный конный клуб и частную школу дочери, которые превышают его официальный доход в несколько раз.

Так, согласно постановлениям, работники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) расследуют против Бриля уголовное дело по подозрению в недостоверным декларировании. Следователи установили, что председатель Запорожской ОГА имеет право пользования на пять автомобилей, однако не указывает их в декларациях. Речь идет об автомобилях Mercedes-Benz G 63 AMG, Mercedes-Benz SLK 200, Mercedes-Benz S 500, Mercedes-Benz Viano и Range Rover.

"Также на главу Запорожской области оформлена нотариальная доверенность на управление и распоряжение всем имуществом отца. Согласно выписке из Реестра прав на недвижимое имущество, 71-летний Иван Брыль обладает 0,4 га земли и 540-метровым домом в Киеве и еще двумя домами общей площадью 189 кв. м в Переяславе-Хмельницком, поэтому они также должны появиться в его декларации", - отмечает издание.

Напомним, в апреле 2018 года отмечалось, что Брыль задекларировал почти 5,2 млн гривен дохода за 2017 год.

В начале июля детективы НАБУ получили доступ к его декларациям. Решение принял судья Соломенского райсуда Киева по результатам рассмотрения соответствующего ходатайства.