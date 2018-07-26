Створення автоматичного модулю контролю декларацій завершене

Автоматичний модуль контролю декларацій може бути запущений з наступного року. Про це сьогодні під час круглого столу "Подолання корупції в Україні" заявив заступник голови Комітету з питань запобігання і протидії корупції Ігор Попов, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, створення автоматичного модулю контролю декларацій завершене, однак є питання щодо якості реєстрів нерухомого та рухомого майна.

"Ми довго змушували НАЗК розробити автоматичний модуль контролю декларацій. Зараз він готовий і прийнятий на баланс, його можна запускати уже з нового року. Проте, це може призвести до того, що в нас будуть десятки тисяч неправильних декларацій, які потрібно буде перевіряти або реєструвати кримінальне провадження, тому що якість реєстрів нерухомості, автомобілів, майнових прав - вона недостатня", - сказав він.

Попов зазначив, що наразі Комітет спільно із Національним агентством із запобігання корупції (НАЗК) шукають шляхи вирішення проблеми.

"Ми зараз з НАЗК думаємо, що з цим робити, тобто, не запускати автоматичний модуль не можна, тому що його запуск передбачений законом, а з іншого боку - якщо запустити, то це завалить усю систему перевірки декларацій", - додав він.

Нагадаємо, 18 липня повідомлялося, що очільник Запорізької обласної державної адміністрації Костянтин Бриль у декларації не вказав автомобіль Range Rover та чотири автівки Mercedes-Benz, а також витрати на закордонні подорожі.