Автогіганти масово відмовляються від виробництва електромобілів: у чому причина

Світові автовиробники почали відмовлятися від амбітних планів з випуску електрокарів. Причина - падіння попиту та зміна ринкових умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Щонайменше 12 найбільших світових автовиробників переглянули або повністю відмовилися від раніше заявлених планів з виробництва електромобілів.

Йдеться про зміну стратегії на тлі охолодження попиту та складнішої ситуації на ринку. Як зазначає Financial Times, компанії змушені коригувати цілі, які ще недавно вважалися пріоритетними.

У матеріалі підкреслюється, що автоконцерни зіткнулися з новими викликами - від високих витрат до нестабільного попиту.

Які саме автовиробники змінили курс

Наприклад, Mercedes-Benz, Ford, Stellantis, Volvo Cars, Bentley, Lotus, Audi і Porsche скоротили свої плани щодо переходу на випуск повністю електричних автомобілів у найближче десятиліття.

Автовиробник Rolls-Royce, що належить BMW і випустив одним із перших у 2023-му люксовий електромобіль Spectre, оголосив, що продовжить випускати бензинові автомобілі після 2030 року.

Або ж Ferrari, яка вдвічі скоротила цільовий показник з випуску електромобілів до 2030 року.

Зміна курсу вже впливає на всю галузь

Компанії все частіше роблять ставку на гібридні моделі або відкладають повний перехід на електротранспорт.

Експерти пояснюють це тим, що ринок електрокарів розвивається повільніше, ніж очікувалося. Водночас інфраструктурні проблеми та висока вартість виробництва також стримують темпи переходу.

Таким чином, світовий автопром входить у фазу перегляду стратегії, де швидкий перехід на електромобілі вже не виглядає безальтернативним сценарієм.