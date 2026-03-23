Автогиганты массово отказываются от производства электромобилей: в чем причина

05:20 23.03.2026 Пн
Высокие затраты на производство и нестабильный спрос повлияли на ситуацию
Фото: электромобиль на заводе (Getty Images)

Мировые автопроизводители начали отказываться от амбициозных планов по выпуску электрокаров. Причина - падение спроса и изменение рыночных условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По меньшей мере 12 крупнейших мировых автопроизводителей пересмотрели или полностью отказались от ранее заявленных планов по производству электромобилей.

Речь идет об изменении стратегии на фоне охлаждения спроса и более сложной ситуации на рынке. Как отмечает Financial Times, компании вынуждены корректировать цели, которые еще недавно считались приоритетными.

В материале подчеркивается, что автоконцерны столкнулись с новыми вызовами - от высоких затрат до нестабильного спроса.

Какие именно автопроизводители изменили курс

"Как минимум 12 автопроизводителей отказались от планов по целевому производству электромобилей", - говорится в публикации.

К примеру, Mercedes-Benz, Ford, Stellantis, Volvo Cars, Bentley, Lotus, Audi и Porsche сократили свои планы по переходу на выпуск полностью электрических автомобилей в ближайшее десятилетие.

Автопроизводитель Rolls-Royce, принадлежащий BMW и выпустивший одним из первых в 2023-м люксовый электромобиль Spectre, объявил, что продолжит выпускать бензиновые автомобили после 2030 года.

Либо же Ferrari, которая в два раза сократила целевой показатель по выпуску электромобилей к 2030 году.

Изменение курса уже влияет на всю отрасль

Компании все чаще делают ставку на гибридные модели или откладывают полный переход на электротранспорт.

Эксперты объясняют это тем, что рынок электрокаров развивается медленнее, чем ожидалось. В то же время инфраструктурные проблемы и высокая стоимость производства также сдерживают темпы перехода.

Таким образом, мировой автопром входит в фазу пересмотра стратегии, где быстрый переход на электромобили уже не выглядит безальтернативным сценарием.

