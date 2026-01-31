Автобусні трансфери та зупинки біля укриттів: УЗ змінила маршрути поїздів у трьох областях

Харківська область

З міркувань безпеки пасажирів на дільниці Лозова-Барвінкове-Краматорськ продовжують пересаджувати на автобуси з об'їзним маршрутом.

Запорізька область

Моніторинговий центр фіксує активність ворожих дронів у безпосередній близькості до інфраструктури УЗ на шляху прямування, тож рух Запоріжжя-Дніпро і зворотно до 09:00 1 лютого буде здійснюватися автобусними трансферами. Інформація буде оновлюватися.

Як зазначили у компанії, за минулу добу такими трансферами було перевезено понад 2,2 тисячі пасажирів.

Сумська область

Моніторингові групи УЗ фіксують активність ворожих дронів на шляху прямування поїздів до Сум.

Тому поїзди робитимуть вимушені зупинки поблизу укриттів у разі безпосередньої небезпеки. Рух зберігається, контроль посилено.