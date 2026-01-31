Автобусні трансфери та зупинки біля укриттів: УЗ змінила маршрути поїздів у трьох областях

Через безпекову ситуацію та активність російських дронів "Укрзалізниця" змінила графік руху поїздів у Харківській, Запорізькій та Сумській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
З міркувань безпеки пасажирів на дільниці Лозова-Барвінкове-Краматорськ продовжують пересаджувати на автобуси з об'їзним маршрутом.
Моніторинговий центр фіксує активність ворожих дронів у безпосередній близькості до інфраструктури УЗ на шляху прямування, тож рух Запоріжжя-Дніпро і зворотно до 09:00 1 лютого буде здійснюватися автобусними трансферами. Інформація буде оновлюватися.
Як зазначили у компанії, за минулу добу такими трансферами було перевезено понад 2,2 тисячі пасажирів.
Моніторингові групи УЗ фіксують активність ворожих дронів на шляху прямування поїздів до Сум.
Тому поїзди робитимуть вимушені зупинки поблизу укриттів у разі безпосередньої небезпеки. Рух зберігається, контроль посилено.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" тимчасово обмежила рух поїздів між Дніпром і Запоріжжям. Таке рішення прийняли через атаки на залізничну інфраструктуру та фіксацію ворожих безпілотників поблизу маршрутів курсування.
Зокрема, російські дрони за минулу добу завдали сім ударів по об’єктах залізниці в Україні, зокрема по станції Синельникове на Дніпропетровщині.