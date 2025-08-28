UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Автобуси, тролейбуси та трамваї: у Києві змінено десятки маршрутів транспорту

Фото: у Києві змінено десятки маршрутів транспорту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Після ворожого обстрілу у Києві понад два десятки маршрутів громадського транспорту курсують зі змінами та певними обмеженнями, зокрема, через перекриття ряду вулиць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМДА.

Повідомляється, що є обмеження у русі автобусів, тролейбусів та трамваїв як на правому, так і на лівому березі Києва.

Тролейбуси маршрутів курсують:

•  №№ 6, 18, 33 – до залізничної платформи "Куренівка";

•  №№ 31, 16 – до Лук’янівської площі;

•  №№ 19, 35 – через Берестейський просп.;

•  №№ 3, 9к – до Південного вокзалу;

•  № 12 – вул. Васильківська – вул. Жилянська;

•  № 14 – зупинка "Ботанічний сад" – зупинка ст. м. "Палацу Спорту".

Автобуси маршрутів:

•  № 119 – вул. Василя Касіяна – Повітрофлотський шляхопровід;

•  № 14т – просп. Відрадний –  Лук'янівська пл.;

•  № 51 – ст. м. "Либідська" – Дарницький ринок;

•  № 63 – вул. Мирослава Поповича – Дарницький ринок;

•  № 31 – на вул. Загорівська без заїзду на вул. Нагірна;

•  № 69 – вул. Литвиненко-Вольгемут – вул. Тарасівська;

•  № 115 – до Дарницького ринку;

•  № 112 – вул. Івана Микитенка – Житній ринок;

•  № 50 – Берестейським просп.

Трамваї маршруту № 22 курсують від просп. Воскресенський до ст. м. "Позняки".

Удар РФ по Києву

Сьогодні вночі, 28 серпня, російські війська здійснили чергову комбіновану атаку на столицю України.

Зокрема у п'ятиповерховий будинок у Дарницькому районі міста російська армія влучила ракетою. Повідомляється, що ворог вдарив по будинку ракетою, яка, ймовірно, зайшла на висоті третього-четвертого поверху. Це призвело до значних руйнувань.

Через ворожу атаку у Києві тимчасово перекрито рух на низці ключових вулиць. Як відомо, наразі у Києві одночасно працюють близько 500 рятувальників та 1000 правоохоронців.

За оперативною інформацією, щонайменше 38 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості. Серед загиблих - 14-річна дівчина.

Детальніше про те, що відомо про обстріл столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.

