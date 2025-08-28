Автобусы, троллейбусы и трамваи: в Киеве изменены десятки маршрутов транспорта

Удар РФ по Киеву

Сегодня ночью, 28 августа, российские войска совершили очередную комбинированную атаку на столицу Украины.

В частности в пятиэтажный дом в Дарницком районе города российская армия попала ракетой. Сообщается, что враг ударил по дому ракетой, которая, вероятно, зашла на высоте третьего-четвертого этажа. Это привело к значительным разрушениям.

Из-за вражеской атаки в Киеве временно перекрыто движение на ряде ключевых улиц. Как известно, сейчас в Киеве одновременно работают около 500 спасателей и 1000 правоохранителей.

По оперативной информации, по меньшей мере 38 человек получили травмы различной степени тяжести. Среди погибших - 14-летняя девушка.

