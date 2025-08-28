Автобусы, троллейбусы и трамваи: в Киеве изменены десятки маршрутов транспорта

После вражеского обстрела в Киеве более двух десятков маршрутов общественного транспорта курсируют с изменениями и определенными ограничениями, в частности, из-за перекрытия ряда улиц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГГА.
Сообщается, что есть ограничения в движении автобусов, троллейбусов и трамваев как на правом, так и на левом берегу Киева.
Троллейбусы маршрутов курсируют:
- №№ 6, 18, 33 - до железнодорожной платформы "Куреневка";
- №№ 31, 16 - до Лукьяновской площади;
- №№ 19, 35 - через Берестейский просп;
- №№ 3, 9к - до Южного вокзала;
- № 12 - ул. Васильковская - ул. Жилянская;
- № 14 - остановка "Ботанический сад" - остановка ст. м. "Дворца Спорта".
Автобусы маршрутов:
- № 119 - ул. Василия Касияна - Воздухофлотский путепровод;
- № 14т - просп. Отрадный - Лукьяновская пл;
- № 51 - ст. м. "Лыбедская" - Дарницкий рынок;
- № 63 - ул. Мирослава Поповича - Дарницкий рынок;
- № 31 - на ул. Загоровская без заезда на ул. Нагорная;
- № 69 - ул. Литвиненко-Вольгемут - ул. Тарасовская;
- № 115 - до Дарницкого рынка;
- № 112 - ул. Ивана Микитенко - Житний рынок;
- № 50 - по Берестейскому просп.
Трамваи маршрута № 22 курсируют от просп. Воскресенский до ст. м. "Позняки".
Сегодня ночью, 28 августа, российские войска совершили очередную комбинированную атаку на столицу Украины.
В частности в пятиэтажный дом в Дарницком районе города российская армия попала ракетой. Сообщается, что враг ударил по дому ракетой, которая, вероятно, зашла на высоте третьего-четвертого этажа. Это привело к значительным разрушениям.
Из-за вражеской атаки в Киеве временно перекрыто движение на ряде ключевых улиц. Как известно, сейчас в Киеве одновременно работают около 500 спасателей и 1000 правоохранителей.
По оперативной информации, по меньшей мере 38 человек получили травмы различной степени тяжести. Среди погибших - 14-летняя девушка.
Подробнее о том, что известно об обстреле столицы - читайте в материале РБК-Украина.