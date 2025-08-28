ua en ru
Автобусы, троллейбусы и трамваи: в Киеве изменены десятки маршрутов транспорта

Четверг 28 августа 2025 08:47
Автобусы, троллейбусы и трамваи: в Киеве изменены десятки маршрутов транспорта Фото: в Киеве изменены десятки маршрутов транспорта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

После вражеского обстрела в Киеве более двух десятков маршрутов общественного транспорта курсируют с изменениями и определенными ограничениями, в частности, из-за перекрытия ряда улиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГГА.

Сообщается, что есть ограничения в движении автобусов, троллейбусов и трамваев как на правом, так и на левом берегу Киева.

Троллейбусы маршрутов курсируют:

- №№ 6, 18, 33 - до железнодорожной платформы "Куреневка";

- №№ 31, 16 - до Лукьяновской площади;

- №№ 19, 35 - через Берестейский просп;

- №№ 3, 9к - до Южного вокзала;

- № 12 - ул. Васильковская - ул. Жилянская;

- № 14 - остановка "Ботанический сад" - остановка ст. м. "Дворца Спорта".

Автобусы маршрутов:

- № 119 - ул. Василия Касияна - Воздухофлотский путепровод;

- № 14т - просп. Отрадный - Лукьяновская пл;

- № 51 - ст. м. "Лыбедская" - Дарницкий рынок;

- № 63 - ул. Мирослава Поповича - Дарницкий рынок;

- № 31 - на ул. Загоровская без заезда на ул. Нагорная;

- № 69 - ул. Литвиненко-Вольгемут - ул. Тарасовская;

- № 115 - до Дарницкого рынка;

- № 112 - ул. Ивана Микитенко - Житний рынок;

- № 50 - по Берестейскому просп.

Трамваи маршрута № 22 курсируют от просп. Воскресенский до ст. м. "Позняки".

Удар РФ по Киеву

Сегодня ночью, 28 августа, российские войска совершили очередную комбинированную атаку на столицу Украины.

В частности в пятиэтажный дом в Дарницком районе города российская армия попала ракетой. Сообщается, что враг ударил по дому ракетой, которая, вероятно, зашла на высоте третьего-четвертого этажа. Это привело к значительным разрушениям.

Из-за вражеской атаки в Киеве временно перекрыто движение на ряде ключевых улиц. Как известно, сейчас в Киеве одновременно работают около 500 спасателей и 1000 правоохранителей.

По оперативной информации, по меньшей мере 38 человек получили травмы различной степени тяжести. Среди погибших - 14-летняя девушка.

Подробнее о том, что известно об обстреле столицы - читайте в материале РБК-Украина.

