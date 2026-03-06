Автобуси в Києві поїдуть інакше: які маршрути змінять рух цими вихідними (список)

Цими вихідними в Києві вносять суттєві корективи в роботу громадського транспорту. Свої маршрути змінять деякі популярні серед пасажирів автобуси у різних районах міста.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби КП "Київпастранс" у Telegram.
Згідно з інформацією транспортного комунального підприємства, впродовж найближчих вихідних деякі маршрути автобусів Києва будуть курсувати зі змінами:
Пасажирам пояснили, що корективи в їхні маршрути внесено з огляду на заплановані у столиці продовольчі ярмарки:
У КП "Київпастранс" повідомили, що 7 березня - з початку руху та до закінчення ярмарків - рух маршрутів буде організовано так:
8 березня - з початку руху та до закінчення ярмарків - рух маршрутів організовано так:
"Перепрошуємо за тимчасові незручності", - підсумували у КП "Київпастранс".
