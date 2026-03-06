Автобусы в Киеве поедут иначе: какие маршруты изменят движение в эти выходные (список)

В эти выходные в Киеве вносят существенные коррективы в работу общественного транспорта. Свои маршруты изменят некоторые популярные среди пассажиров автобусы в разных районах города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы КП "Киевпастранс" в Telegram.
Согласно информации транспортного коммунального предприятия, в течение ближайших выходных некоторые маршруты автобусов Киева будут курсировать с изменениями:
Пассажирам объяснили, что коррективы в их маршруты внесены с учетом запланированных в столице продовольственных ярмарок:
В КП "Киевпастранс" сообщили, что 7 марта - с начала движения и до окончания ярмарок - движение маршрутов будет организовано так:
8 марта - с начала движения и до окончания ярмарок - движение маршрутов организовано так:
"Приносим извинения за временные неудобства", - подытожили в КП "Киевпастранс".
