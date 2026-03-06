Автобуси в Києві поїдуть інакше: які маршрути змінять рух цими вихідними (список)

Цими вихідними в Києві вносять суттєві корективи в роботу громадського транспорту. Свої маршрути змінять деякі популярні серед пасажирів автобуси у різних районах міста.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби КП "Київпастранс" у Telegram.

Які автобуси в Києві змінять маршрути й чому

Згідно з інформацією транспортного комунального підприємства, впродовж найближчих вихідних деякі маршрути автобусів Києва будуть курсувати зі змінами:

в суботу, 7 березня - автобуси №2, №6, №37Д, №39, №44, №49, №87, №95, №110.

- автобуси №2, №6, №37Д, №39, №44, №49, №87, №95, №110. в неділю, 8 березня - автобуси №31, №110, №112.

Пасажирам пояснили, що корективи в їхні маршрути внесено з огляду на заплановані у столиці продовольчі ярмарки:

на вул. Голосіївській;

на вул. Лісківській;

на вул. Олександри Екстер;

на бульв. Амвросія Бучми;

на вул. Академіка Шалімова;

на вул. Татарській;

на вул. Ігоря Юхновського.

Як зміниться рух автобусів у суботу

У КП "Київпастранс" повідомили, що 7 березня - з початку руху та до закінчення ярмарків - рух маршрутів буде організовано так:

автобус №2 - від вул. Вахтанга Кікабідзе до просп. Відрадного за власним маршрутом, далі - бульв. Вацлава Гавела (без заїзду на просп. Відрадний, вул. Академіка Шалімова та вул. Академіка Стражеска) - вул. Віталія Скакуна, далі за власним маршрутом;

- від вул. Вахтанга Кікабідзе до просп. Відрадного за власним маршрутом, далі - бульв. Вацлава Гавела (без заїзду на просп. Відрадний, вул. Академіка Шалімова та вул. Академіка Стражеска) - вул. Віталія Скакуна, далі за власним маршрутом; автобус №6 - від Дарницької площі до вул. Милославської (без заїзду на вул. Лісківську та вул. Радунську);

- від Дарницької площі до вул. Милославської (без заїзду на вул. Лісківську та вул. Радунську); автобус №37Д - від станції метро "Лісова" до просп. Червоної Калини;

- від станції метро "Лісова" до просп. Червоної Калини; автобус №39 - в напрямку руху до Лисогірського провулку буде організовано по трасі: просп. Голосіївський - просп. Науки - вул. Лисогірська (до транспортної розв'язки на перетині з вул. Ракетною та вул. Панорамною) - вул. Лисогірська - пров. Лисогірський, в зворотному напрямку за власним маршрутом;

- в напрямку руху до Лисогірського провулку буде організовано по трасі: просп. Голосіївський - просп. Науки - вул. Лисогірська (до транспортної розв'язки на перетині з вул. Ракетною та вул. Панорамною) - вул. Лисогірська - пров. Лисогірський, в зворотному напрямку за власним маршрутом; автобус №44 - від ст. міської електрички "Березняки" до вул. Лісківської за власним маршрутом, далі - вул. Радунська до вул. Милославської;

- від ст. міської електрички "Березняки" до вул. Лісківської за власним маршрутом, далі - вул. Радунська до вул. Милославської; автобус №49 - від ст. міської електрички "Березняки" до бульв. Амвросія Бучми за власним маршрутом, далі - просп. Павла Тичини - Дніпровська набережна, далі за власним маршрутом;

- від ст. міської електрички "Березняки" до бульв. Амвросія Бучми за власним маршрутом, далі - просп. Павла Тичини - Дніпровська набережна, далі за власним маршрутом; автобус №87 - в напрямку руху до вул. Митрополита Андрея Шептицького від ст. м. "Осокорки" до бульв. Амвросія Бучми за власним маршрутом, далі - просп. Павла Тичини - вул. Березняківська, далі за власним маршрутом;

- в напрямку руху до вул. Митрополита Андрея Шептицького від ст. м. "Осокорки" до бульв. Амвросія Бучми за власним маршрутом, далі - просп. Павла Тичини - вул. Березняківська, далі за власним маршрутом; автобус №95 - в напрямку Русанівських садів від ст. міської електрички "Березняки" до вул. Юрія Шумського за власним маршрутом, далі - просп. Павла Тичини - Дніпровська набережна, далі за власним маршрутом;

- в напрямку Русанівських садів від ст. міської електрички "Березняки" до вул. Юрія Шумського за власним маршрутом, далі - просп. Павла Тичини - Дніпровська набережна, далі за власним маршрутом; автобус №110 - від ст. м. "Площа Українських Героїв" до вул. Лісківської за власним маршрутом, далі - вул. Радунська до вул. Милославської (без заїзду на вул. Лісківську). В зворотному напрямку - без змін.

Як зміниться рух автобусів у неділю

8 березня - з початку руху та до закінчення ярмарків - рух маршрутів організовано так:

автобус №31 - по трасі: ст.м. "Політехнічний інститут" - просп. Берестейський - вул. Богдана Гаврилишина - вул. Довнар-Запольського - вул. Дегтярівська - вул. Білоруська - вул. Деревлянська - вул. Юрія Іллєнка - вул. Академіка Ромоданова - вул. Загорівська - вул. Князя Володимира Мономаха - вул. Татарська;

- по трасі: ст.м. "Політехнічний інститут" - просп. Берестейський - вул. Богдана Гаврилишина - вул. Довнар-Запольського - вул. Дегтярівська - вул. Білоруська - вул. Деревлянська - вул. Юрія Іллєнка - вул. Академіка Ромоданова - вул. Загорівська - вул. Князя Володимира Мономаха - вул. Татарська; автобуси №110 та №112 - відповідно від ст. м. "Площа Українських Героїв" та ст. м. "Лук'янівська" до вул. Райдужної за власними маршрутами, далі - вул. Івана Микитенка - вул. Сірожупанників - вул. Ігоря Юхновського, далі за власними маршрутами. В зворотному напрямку - без змін.

"Перепрошуємо за тимчасові незручності", - підсумували у КП "Київпастранс".