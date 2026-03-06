ua en ru
Автобуси в Києві поїдуть інакше: які маршрути змінять рух цими вихідними (список)

09:58 06.03.2026 Пт
3 хв
Глянути на свій маршрут краще заздалегідь, щоб потім марно не гаяти час на зупинці
aimg Ірина Костенко
Автобуси в Києві поїдуть інакше: які маршрути змінять рух цими вихідними (список) Завтра і післязавтра деякі автобуси в Києві курсуватимуть інакше (фото ілюстративне: Віталій Носач, РБК-Україна)

Цими вихідними в Києві вносять суттєві корективи в роботу громадського транспорту. Свої маршрути змінять деякі популярні серед пасажирів автобуси у різних районах міста.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби КП "Київпастранс" у Telegram.

Читайте також: Мільярди на ями. Як зима знищила дороги в Україні та чи є гроші на терміновий ремонт

Які автобуси в Києві змінять маршрути й чому

Згідно з інформацією транспортного комунального підприємства, впродовж найближчих вихідних деякі маршрути автобусів Києва будуть курсувати зі змінами:

  • в суботу, 7 березня - автобуси №2, №6, №37Д, №39, №44, №49, №87, №95, №110.
  • в неділю, 8 березня - автобуси №31, №110, №112.

Пасажирам пояснили, що корективи в їхні маршрути внесено з огляду на заплановані у столиці продовольчі ярмарки:

  • на вул. Голосіївській;
  • на вул. Лісківській;
  • на вул. Олександри Екстер;
  • на бульв. Амвросія Бучми;
  • на вул. Академіка Шалімова;
  • на вул. Татарській;
  • на вул. Ігоря Юхновського.

Як зміниться рух автобусів у суботу

У КП "Київпастранс" повідомили, що 7 березня - з початку руху та до закінчення ярмарків - рух маршрутів буде організовано так:

  • автобус №2 - від вул. Вахтанга Кікабідзе до просп. Відрадного за власним маршрутом, далі - бульв. Вацлава Гавела (без заїзду на просп. Відрадний, вул. Академіка Шалімова та вул. Академіка Стражеска) - вул. Віталія Скакуна, далі за власним маршрутом;
  • автобус №6 - від Дарницької площі до вул. Милославської (без заїзду на вул. Лісківську та вул. Радунську);
  • автобус №37Д - від станції метро "Лісова" до просп. Червоної Калини;
  • автобус №39 - в напрямку руху до Лисогірського провулку буде організовано по трасі: просп. Голосіївський - просп. Науки - вул. Лисогірська (до транспортної розв'язки на перетині з вул. Ракетною та вул. Панорамною) - вул. Лисогірська - пров. Лисогірський, в зворотному напрямку за власним маршрутом;
  • автобус №44 - від ст. міської електрички "Березняки" до вул. Лісківської за власним маршрутом, далі - вул. Радунська до вул. Милославської;
  • автобус №49 - від ст. міської електрички "Березняки" до бульв. Амвросія Бучми за власним маршрутом, далі - просп. Павла Тичини - Дніпровська набережна, далі за власним маршрутом;
  • автобус №87 - в напрямку руху до вул. Митрополита Андрея Шептицького від ст. м. "Осокорки" до бульв. Амвросія Бучми за власним маршрутом, далі - просп. Павла Тичини - вул. Березняківська, далі за власним маршрутом;
  • автобус №95 - в напрямку Русанівських садів від ст. міської електрички "Березняки" до вул. Юрія Шумського за власним маршрутом, далі - просп. Павла Тичини - Дніпровська набережна, далі за власним маршрутом;
  • автобус №110 - від ст. м. "Площа Українських Героїв" до вул. Лісківської за власним маршрутом, далі - вул. Радунська до вул. Милославської (без заїзду на вул. Лісківську). В зворотному напрямку - без змін.

Як зміниться рух автобусів у неділю

8 березня - з початку руху та до закінчення ярмарків - рух маршрутів організовано так:

  • автобус №31 - по трасі: ст.м. "Політехнічний інститут" - просп. Берестейський - вул. Богдана Гаврилишина - вул. Довнар-Запольського - вул. Дегтярівська - вул. Білоруська - вул. Деревлянська - вул. Юрія Іллєнка - вул. Академіка Ромоданова - вул. Загорівська - вул. Князя Володимира Мономаха - вул. Татарська;
  • автобуси №110 та №112 - відповідно від ст. м. "Площа Українських Героїв" та ст. м. "Лук'янівська" до вул. Райдужної за власними маршрутами, далі - вул. Івана Микитенка - вул. Сірожупанників - вул. Ігоря Юхновського, далі за власними маршрутами. В зворотному напрямку - без змін.

"Перепрошуємо за тимчасові незручності", - підсумували у КП "Київпастранс".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, навіщо в Київській області зараз кладуть "холодний" асфальт і чи ефективно це.

Крім того, ми пояснювали, які траси в Україні планують "підлатати" до червня.

Читайте також, чому науковці б'ють на сполох через міст Патона в Києві.

