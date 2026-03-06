Автобусы в Киеве поедут иначе: какие маршруты изменят движение в эти выходные (список)

В эти выходные в Киеве вносят существенные коррективы в работу общественного транспорта. Свои маршруты изменят некоторые популярные среди пассажиров автобусы в разных районах города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы КП "Киевпастранс" в Telegram.

Какие автобусы в Киеве изменят маршруты и почему

Согласно информации транспортного коммунального предприятия, в течение ближайших выходных некоторые маршруты автобусов Киева будут курсировать с изменениями:

в субботу, 7 марта - автобусы №2, №6, №37Д, №39, №44, №49, №87, №95, №110.

в воскресенье, 8 марта - автобусы №31, №110, №112.

Пассажирам объяснили, что коррективы в их маршруты внесены с учетом запланированных в столице продовольственных ярмарок:

на ул. Голосеевской;

на ул. Лесковской;

на ул. Александры Экстер;

на бульв. Амвросия Бучмы;

на ул. Академика Шалимова;

на ул. Татарской;

на ул. Игоря Юхновского.

Как изменится движение автобусов в субботу

В КП "Киевпастранс" сообщили, что 7 марта - с начала движения и до окончания ярмарок - движение маршрутов будет организовано так:

автобус №2 - от ул. Вахтанга Кикабидзе до просп. Отрадного по собственному маршруту, далее - бульв. Вацлава Гавела (без заезда на просп. Отрадный, ул. Академика Шалимова и ул. Академика Стражеско) - Виталия Скакуна, далее по собственному маршруту;

автобус №6 - от Дарницкой площади до ул. Милославской (без заезда на ул. Лесковскую и ул. Радунскую);

автобус №37Д - от станции метро "Лесная" до просп. Красной Калины;

автобус №39 - в направлении движения к Лысогорскому переулку будет организован по трассе: просп. Голосеевский - просп. Науки - ул. Лысогорская (до транспортной развязки на пересечении с ул. Ракетной и ул. Панорамной) - ул. Лысогорская - переулок Лысогорский, в обратном направлении по собственному маршруту;

автобус №44 - от ст. городской электрички "Березняки" до ул. Лесковской по собственному маршруту, далее - ул. Радунская до ул. Милославской;

автобус №49 - от ст. городской электрички "Березняки" до бульв. Амвросия Бучмы по собственному маршруту, далее - просп. Павла Тычины - Днепровская набережная, далее по собственному маршруту;

автобус №87 - в направлении движения к ул. Митрополита Андрея Шептицкого от ст. м. "Осокорки" до бульв. Амвросия Бучмы по собственному маршруту, далее - просп. Павла Тычины - ул. Березняковская, далее по собственному маршруту;

автобус №95 - в направлении Русановских садов от ст. городской электрички "Березняки" до ул. Юрия Шумского по собственному маршруту, далее - просп. Павла Тычины - Днепровская набережная, далее по собственному маршруту;

- в направлении Русановских садов от ст. городской электрички "Березняки" до ул. Юрия Шумского по собственному маршруту, далее - просп. Павла Тычины - Днепровская набережная, далее по собственному маршруту; автобус №110 - от ст. м. "Площадь Украинских Героев" до ул. Лесковской по собственному маршруту, далее - ул. Радунская до ул. Милославской (без заезда на ул. Лесковскую). В обратном направлении - без изменений.

Как изменится движение автобусов в воскресенье

8 марта - с начала движения и до окончания ярмарок - движение маршрутов организовано так:

автобус №31 - по трассе: ст.м. "Политехнический институт" - просп. Берестейский - ул. Богдана Гаврилишина - ул. Довнар-Запольского - ул. Дегтяревская - ул. Белорусская - ул. Деревлянская - ул. Юрия Ильенко - ул. Академика Ромоданова - ул. Загоровская - ул. Князя Владимира Мономаха - ул. Татарская;

автобусы №110 и №112 - соответственно от ст. м. "Площадь Украинских Героев" и ст. м. "Лукьяновская" до ул. Радужной по собственным маршрутам, далее - ул. Ивана Микитенко - ул. Серожупанников - ул. Игоря Юхновского, далее по собственным маршрутам. В обратном направлении - без изменений.

"Приносим извинения за временные неудобства", - подытожили в КП "Киевпастранс".