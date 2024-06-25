Авто на зимовій гумі влітку: чи можна так їздити та які небезпеки чекають водіїв

Неважливо, з якої причини машина опинилася серед літа взутою у зимові шини, але коли вже так сталося, і водія, і оточуючих непокоїть інше питання: а наскільки це безпечно? Однозначної відповіді немає, тож кожному автомобілістові варто орієнтуватись у цьому питанні.

Про те, чи варто боятись їзди на зимових шинах в літню пору, читайте в матеріалі РБК-Україна .

Спочатку зазначимо, що експлуатація зимових шин в літній період не заборонена українським законодавством, та й у більшості європейських країн світу також (про шиповану гуму окрема мова).

Те, що чимало народу їздить влітку на "зимі", в наш час не диво, але інша справа, коли це стосується безпосередньо тебе – наскільки це безпечно?

Зимові та літні шини – у чому різниця

Принципових відмінностей між сезонними типами шин дві: малюнок протектора і властивості гумової суміші, з якої протектор зварили. Зимова гумова суміш дуже м’яка і у порівняння з літнім компаундом має низький коефіцієнт зчеплення за температур вище +8 градусів за Цельсієм.

З іншого боку, через велику кількість широких канавок на протекторі корисна площа контакту з дорогою у зимової шини набагато менше, ніж у літньої. Що, відповідно, ще дужче погіршує зчіпні якості таких покришок влітку.

Як поводяться зимові шини влітку

Виходячи з відмінностей між якостями протектору "зими" і "літа", можна зрозуміти, що така втрата характеристик не може залишитися непомітною. Машина з зимовими шинами на колесах на гарячому асфальті буде гірше триматися за дорогу – хоча не можна сказати, що різниця буде катастрофічною.

На щастя, відмінності у поведінці авто не будуть помітні при спокійній повсякденній їзді. Проте проблема відразу проявиться, якщо доведеться різко гальмувати чи енергійно об’їжджати несподівану перешкоду.

Тобто влітку водієві у шинах не за сезоном треба пам’ятати, що у першій-ліпшій нештатній ситуації машина "послизнеться" на теплому асфальті, як на льоду.

Літні особливості зимових шин

Якщо вам доведеться їздити влітку на зимових шинах, врахуйте ще такий чинник: на сучасних, багато укомплектованих автомобілях на такій неадекватній гумі не будуть використовуватись всі їхні можливості. Як мінімум тому, що не працюватимуть як слід складні і ефективні електронні системи безпеки, які орієнтуються на зчеплення коліс з дорогою.

Ще один нюанс стосується подальшої долі ваших зимових коліс. Якщо ви маєте плани їх подальшої експлуатації після літної їзди, то колишніх зимових характеристик від них чекати не варто. Тому що на гарячому сухому асфальті будуть стерті гострі кромки дрібної нарізки протектора (ламелей), і на льоду шини працюватимуть по-зимовому не будуть. До того ж глибина протектора за літо напевне стане менше, бо м’яка зимова гума влітку стирається набагато швидше.

Також компаунд, з якого вулканізують зимові шини, боїться ультрафіолету, при тому що саме влітку в сонячному світлі його дуже багато. А значить, за літо гума помітно постарішає і може отримати видимі неозброєним оком тріщини.

Коротко

Зимові шини на теплому асфальті менш небезпечні, ніж літні на кризі та снігу. Їздити влітку на зимових шинах можна, але з дотриманням нескладних умов. Уникайте ситуацій, коли вам доведеться різко гальмувати чи енергійно оминати перешкоди – це саме ті випадки, коли машина на "зимі" може поплисти. І слідкуйте за тиском, бо недокачані шини мають тенденцію до нагріву, а гарячий протектор має ще гірший коефіцієнт зчеплення з дорогою.