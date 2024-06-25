Авто на зимней резине летом: можно ли так ездить и какие опасности ждут водителей

Неважно, по какой причине машина оказалась среди лета обутой в зимние шины, но когда уж так случилось, и водителя, и окружающих беспокоит другой вопрос: а насколько это безопасно? Однозначного ответа нет, так что каждому автомобилисту следует ориентироваться в этом вопросе.

О том, стоит ли бояться езды на зимних шинах в летнее время, читайте в материале РБК-Украина .

Сначала отметим, что эксплуатация зимних шин в летний период не запрещена украинским законодательством, да и в большинстве европейских стран мира (о шипованной резине отдельный язык).

То, что немало народа ездит летом на "зиме", в наше время не удивительно, но другое дело, когда это касается непосредственно тебя – насколько это безопасно?

Зимние и летние шины – в чем разница

Принципиальных отличий между сезонными типами шин две: рисунок протектора и свойства резиновой смеси, из которой протектор сварили. Зимняя резиновая смесь очень мягкая и по сравнению с летним компаундом имеет низкий коэффициент сцепления при температуре выше +8 градусов по Цельсию.

С другой стороны, из-за большого количества широких канавок на протекторе полезна площадь контакта с дорогой у зимней шины гораздо меньше, чем у летней. Что, соответственно, еще больше ухудшает сцепные качества таких покрышек летом.

Как ведут себя зимние шины летом

Исходя из отличий между качествами протектора "зимы" и "лета", можно понять, что такая потеря характеристик не может остаться незаметной. Машина с зимними шинами на колесах на горячем асфальте будет хуже держаться дорогу – хотя нельзя сказать, что разница будет катастрофической.

К счастью, отличия в поведении авто не будут заметны при спокойной повседневной езде. Однако проблема сразу проявится, если придется резко тормозить или энергично объезжать неожиданное препятствие.

То есть летом водителю в шинах не за сезоном надо помнить, что в любой попавшейся нештатной ситуации машина "поскользнется" на теплом асфальте, как на льду.

Летние особенности зимних шин

Если вам придется ездить летом на зимних шинах, учтите еще такой фактор: на современных, укомплектованных автомобилях на такой неадекватной резине не будут использоваться все их возможности. Как минимум потому, что не будут работать как следует сложные и эффективные электронные системы безопасности, ориентирующиеся на сцепление колес с дорогой.

Еще один нюанс касается дальнейшей судьбы ваших зимних колес. Если у вас есть планы их дальнейшей эксплуатации после летней езды, то прежних зимних характеристик от них ждать не стоит. Потому что на горячем сухом асфальте будут стерты острые кромки мелкой нарезки протектора (ламелей), и на льду шины будут работать по-зимнему. К тому же глубина протектора за лето наверняка станет меньше, потому что мягкая зимняя резина летом стирается гораздо быстрее.

Также компаунд, с которого вулканизируют зимние шины, боится ультрафиолета, притом что именно летом в солнечном свете его очень много. А значит, за лето резина заметно постареет и может получить видимые невооруженным глазом трещины.

Кратко

Зимние шины на теплом асфальте менее опасны, чем летние на льду и снегу. Ездить летом на зимних шинах можно, но с соблюдением несложных условий. Избегайте ситуаций, когда вам придется резко тормозить или энергично обходить препятствия – это именно те случаи, когда машина на "зиме" может уплыть. И следите за давлением, потому что недокаченные шины имеют тенденцию к нагреву, а горячий протектор имеет еще худший коэффициент сцепления с дорогой.