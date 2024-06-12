Що робити, коли треба залишити машину на сонці: як не нашкодити авто

Одна з важких для автомобіля суто літніх ситуацій – тривале перебування на відкритому сонці. Висока температура, до якої нагрівається кузов і салон, настільки згубно впливає на машину, що можуть вийти з ладу деякі системи і залишені в машині речі. Як вберегтися від цього?

В цілому особливих підстав для паніки немає – навіть на фоні глобального потепління температурний режим українського літа цілком вкладається в діапазон, вказаний виробниками у мануалі до сучасних автівок. Але окремі матеріали (в першу чергу пластики) через хронічний перегрів у прискореному темпі втрачають свої якості і декілька систем машини будуть старішати раніше, ніж слід. Тому так бажано не віддавати машину надовго у владу сонця.

Ще одна причина всім зрозуміла і без пояснень – сідати в розігрітий до стану сауни салон після тривалої парковки дуже некомфортно. І навіть кондиціонер в першу чверть години не допоможе.

Як уберегти машину від сонця

Найпростіший спосіб – таки пошукати місце в тіні. Якщо такого в даний момент немає, спробуйте спрогнозувати, де з’явиться тінь за певний час, і запаркуйтесь там – нехай хоч частину строку машина постоїть у відносній прохолоді. А крім того, зробіть ще дещо:

Затуліть як мінімум лобове скло світловидбиваючим екраном. Якщо у вас модель з великими і похилим заднім склом, добре буде затулити і його.

Парниковий ефект наганяє в салоні температуру аж до 60 – 70 градусів. Щоб пластики оздоблення не старішали передчасно, не вигорали і не деформувалися, залишайте трохи відкритими вікна – це забезпечить циркуляцію повітря. Але з точки зору антивандального захисту це небезпечний варіант.

Предмети в салоні. Не залишайте в машині герметично закриті ємності, особливо якщо вони під тиском: пляшки та банки з газованими напоями, молочні продукти, тюбики з кремом від засмаги, аерозольні балончики, запальнички, консерви від перегріву стають без перебільшення вибухонебезпечними.

В багажнику немає вікон, тож його вміст нагрівається "лише" до пів ста градусів. Тому тут так само небажано тримати ємності вищезгаданої категорії. Тим більше, що тут є ще один нюанс: при відкриванні кришки багажника через різке надходження прохолодного повітря тиск в його об’ємі раптом падає і гарячі пляшки в цю мить можуть влаштувати малоприємний феєрверк. Тобто коли щось подібне ви в багажнику таки тримаєте, відчиняйте кришку повільно і спочатку на невеликий кут.

Електронні гаджети та електроприлади з батарейками. Не всі елементи дрібної побутової техніки витримають нагрів до 50 – 60 градусів. Тому їх теж бажано забрати з салону, який певний час буде смажитись на сонці. Пластик корпусів, акумулятори та батарейки – це перші кандидати на передчасну смерть від перегріву. Джерела струму внаслідок перегріву можуть зруйнуватись і пошкодити оздоблювальні матеріали своїм електролітом.

Коротко

Якось не дуже зручно і навіть не дуже розумно щоразу залишаючи машину на парковці, робити ревізію в інтер’єрі та багажнику. Та й не завжди є змога забрати з собою відразу кілька небезпечних для спеки предметів. Тому як мінімум варто розглянути такий варіант: тримати пляшки та упаковки з продуктами, а також вашу автокосметику типу поліролі для торпедо та засіб-антимошку в окремій міцній сумці (кофрі, органайзері). Яка буде виготовлена з щільного і стійкого проти рідин матеріалу – щоб коли вже станеться неприємність, оздоблення багажника не постраждало.