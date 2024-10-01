В Україні ввели нове правило купівлі авто: знадобиться ще один документ

Сьогодні Кабінет Міністрів України ухвалив нову постанову, яка спрощує та вдосконалює процедуру комісійної торгівлі транспортними засобами. Відтепер для укладання договору купівлі-продажу обов'язковим є подання документа, який підтверджує середню ринкову вартість автомобіля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС .

Згідно з постановою, продаж більше одного транспортного засобу протягом року обкладатиметься податком. Якщо це другий легковий автомобіль - податок становитиме 5%, на третій та більше - 18%. Зазначається, що перший продаж звільняється від податку.

Важливою зміною є вимога надавати довідку про вартість авто у сервісних центрах МВС. Це дозволить уникнути заниження вартості транспортних засобів, яке раніше використовували деякі торгівельні організації. Очікується, що нововведення підвищить надходження до державного бюджету та забезпечить прозорість ринку.

"Наприклад, якщо особа продає другий у році легковий транспортний засіб у сервісному центрі МВС, то з наявністю довідки про середню ринкову вартість його оцінять в 450 000 грн, і податок 5% становитиме 22 500 грн. Натомість торгівельна організація оцінює не на основі офіційного документа, а "зі слів продавця", наприклад 15 000 грн, і сплачує податок 750 грн. Причому вартість автомобіля преміумкласу за 15 000 грн - це не алегорія, а реальність", - пояснив заступник Міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий.

Він також навів нещодавній приклад, коли був зареєстрований автомобіль Tesla Model 3 2022 року випуску за 10 000 грн. Однак його реальна середня ринкова вартість становить 917 083 грн.

Повідомляється, що станом на серпень 2024 року в Україні функціонує 3 500 суб’єктів, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю транспортними засобами. Водночас за 2023 рік через торгівельні організації було реалізовано 470 000 автомобілів.

Таким чином, нова постанова покликана збалансувати ринок транспортних засобів та створити рівні умови для всіх учасників.