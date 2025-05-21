Машину можно оформить на себя даже без водительских прав: как это сделать
В Украине не обязательно иметь водительское удостоверение, чтобы стать владельцем автомобиля. Это разъяснили в сервисном центре МВД, комментируя частые запросы граждан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр МВД.
Закон позволяет купить, зарегистрировать и получить свидетельство о праве собственности на транспортное средство даже без водительского удостоверения. Это может быть актуально, например, для тех, кто еще учится в автошколе или хочет подарить авто другому лицу.
Многие украинцы ошибочно считают, что без прав регистрация авто невозможна. На самом же деле водительское удостоверение нужно только для управления транспортом, а не для оформления на себя права собственности.
Лицо без водительских прав может обратиться в сервисный центр МВД с пакетом документов (перечень - на сайте учреждения). Перерегистрация и выдача документов осуществляется в день обращения.
Ориентировочная стоимость:
- административная услуга - 350 гривен;
- пластиковое свидетельство - 540 гривен;
- номерные знаки - 350 гривен (при необходимости).
Также можно заказать электронное свидетельство без изготовления пластиковой карточки.
В то же время в Главном сервисном центре отмечают, что управление автомобилем без водительского удостоверения является административным правонарушением.
Напомним, за отсутствие водительского удостоверения или страховки водителям авто грозит штраф 425 гривен. За управление без права - 3400 гривен. Если водитель был лишен права управления (например, за пьяную езду), штраф - 20 400 гривен, а за повторное нарушение - 40 800 гривен и лишение прав до 7 лет.
Ранее РБК-Украина писало, что о новых правилах продажи авто в Украине. С 1 октября 2025 года для заключения договора купли-продажи обязательно подавать справку о средней рыночной стоимости авто. Также вторая и каждая последующая продажа в течение года будет облагаться налогом - 5% и 18% соответственно. Постановление направлено на борьбу с занижением цен и теневыми схемами, чтобы повысить прозрачность рынка и налоговые поступления.
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