Штрафи за керування без водійського посвідчення: що загрожує водіям

Водіям, які сідають за кермо без відповідних документів або права керування, загрожують значні штрафи. Адміністративна відповідальність за керування транспортним засобом особою, яка не має документів або не пред’явила їх для перевірки, передбачена статтею 126 КУпАП.

У разі відсутності в особи водійських прав (документу), так само як і страхового полісу, передбачено штраф у розмірі 425 гривень. Водночас зараз такі випадки мінімізовані, оскільки водійські посвідчення доступні у застосунку "Дія" і мають таку ж юридичну силу, як і традиційні.

Розмір штрафу у разі вчинення правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 126 КУпАП, є значно більшим. За керування транспортним засобом особою, яка не має права на це, передбачено штраф в розмірі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 3400 гривень.

Керування транспортним засобом особою, позбавленою водійського посвідчення (наприклад, за вчинення правопорушення, передбаченого ст. 130 КУпАП – керування транспортним засобом у стані сп’яніння) тягне за собою накладення штрафу в розмірі 20 400 гривень (згідно з ч. 4 ст. 126 КУпАП). У разі ж повторності такого порушення протягом року штраф зросте до 40 800 гривень з позбавленням права керування на строк від 5 до 7 років та з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.