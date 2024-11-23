Штрафи за керування без водійського посвідчення: що загрожує водіям
Водіям, які сідають за кермо без відповідних документів або права керування, загрожують значні штрафи. Адміністративна відповідальність за керування транспортним засобом особою, яка не має документів або не пред’явила їх для перевірки, передбачена статтею 126 КУпАП.
Про це у коментарі РБК-Україна розповіла адвокатка Адвокатського об’єднання "Діксі Лекс" Олена Бірюч.
У разі відсутності в особи водійських прав (документу), так само як і страхового полісу, передбачено штраф у розмірі 425 гривень. Водночас зараз такі випадки мінімізовані, оскільки водійські посвідчення доступні у застосунку "Дія" і мають таку ж юридичну силу, як і традиційні.
Розмір штрафу у разі вчинення правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 126 КУпАП, є значно більшим. За керування транспортним засобом особою, яка не має права на це, передбачено штраф в розмірі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 3400 гривень.
Керування транспортним засобом особою, позбавленою водійського посвідчення (наприклад, за вчинення правопорушення, передбаченого ст. 130 КУпАП – керування транспортним засобом у стані сп’яніння) тягне за собою накладення штрафу в розмірі 20 400 гривень (згідно з ч. 4 ст. 126 КУпАП). У разі ж повторності такого порушення протягом року штраф зросте до 40 800 гривень з позбавленням права керування на строк від 5 до 7 років та з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.
Раніше РБК-Україна розповідало, що українське законодавство передбачає суворі санкції за порушення ПДР, серед яких – позбавлення права керування транспортними засобами. Таке стягнення може застосувати виключно суд.
Основні підстави для позбавлення водійських прав: керування у стані сп’яніння, створення аварійної ситуації, ігнорування вимоги поліції зупинитися, порушення на залізничному переїзді, ДТП з пошкодженням майна, керування технічно несправним авто.
Зазначимо, водійське посвідчення, видане вперше, дійсне протягом двох років і підлягає заміні на постійне за виконання встановлених умов. Якщо термін дії документа минув і він не був замінений, водієві можуть загрожувати значні наслідки, включаючи штрафи.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.