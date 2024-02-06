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Австрійська деревообробна компанія Kronospan продала бізнес у Білорусі

Архівне фото: Австрійська деревообробна компанія Kronospan продала бізнес у Білорусі (facebook com kronospan ukraine)
Автор: Дмитро Браславський

Австрійський деревообробний холдинг Kronospan повністю позбувся свого бізнесу в Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Office Life.

Новим власником його заводів і логістичних центрів став фонд Causa Foundation з ОАЕ, а управління бізнесом передано російським менеджерам.

Юридичні особи, яким належали заводи Kronospan у Білорусі, завершили ребрендинг. 

ЗМІ пише, що вихід Kronospan з білоруського бізнесу відбувся на початку осені минулого року. До цього австрійці завершили процес передачі тому ж Causa Foundation своїх активів у Росії. 

Діяльність Kronospan у Білорусі

Kronospan вийшов на білоруський ринок наприкінці 2000-х років і став найбільшим інвестором у місцеву деревообробку. 

Його підприємства випускали тут деревні плити, покриття для підлоги, смоли, лаки, спеціальний папір, сталеві конструкції. Значна частина продукції призначалася для експорту.

Загальний обсяг інвестицій Kronospan в економіку Білорусі оцінювався в близько 1 млрд євро.

Іноземний бізнес залишає Білорусь

Рік тому найбільший виробник насосів із Данії повністю закрив бізнес у Білорусі та Росії.

Уже у вересні тютюновий гігант British American Tobacco продав свій бізнес у Росії та Білорусі.

Нещодавно стало відомо, що Match Group, що володіє сервісом знайомств Tinder, оголосила про вихід з ринку Білорусі до 15 лютого.

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