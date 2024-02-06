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Австрийская деревообрабатывающая компания Kronospan продала бизнес в Беларуси

Архивное фото: Австрийская деревообрабатывающая компания Kronospan продала бизнес в Беларуси (facebook com kronospan ukraine)
Автор: Дмитрий Браславский

Австрийский деревообрабатывающий холдинг Kronospan полностью избавился от своего бизнеса в Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Office Life.

Новым владельцем его заводов и логистических центров стал фонд Causa Foundation из ОАЭ, а управление бизнесом передано российским менеджерам.

Юридические лица, которым принадлежали заводы Kronospan в Беларуси, завершили ребрендинг. 

СМИ пишет, что выход Kronospan из белорусского бизнеса состоялся в начале осени прошлого года. До этого австрийцы завершили процесс передачи тому же Causa Foundation своих активов в России.

Деятельность Kronospan в Беларуси

Kronospan вышел на белорусский рынок в конце 2000-х годов и стал крупнейшим инвестором в местную деревообработку. 

Его предприятия выпускали здесь древесные плиты, напольные покрытия, смолы, лаки, специальную бумагу, стальные конструкции. Значительная часть продукции предназначалась для экспорта.

Общий объем инвестиций Kronospan в экономику Беларуси оценивался в около 1 млрд евро.

Иностранный бизнес покидает Беларусь

Год назад крупнейший изготовитель насосов из Дании полностью закрыл бизнес в Беларуси и России.

Уже в сентябре табачный гигант British American Tobacco продал свой бизнес в России и Беларуси.

Недавно стало известно, что Match Group, владеющая сервисом знакомств Tinder, объявила о выходе с рынка Беларуси до 15 февраля.

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