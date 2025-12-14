ua en ru
Нд, 14 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

В Австрії викрили мережу ФСБ, яка видавала себе за "українських нацистів", - ЗМІ

Європа, Неділя 14 грудня 2025 09:47
UA EN RU
В Австрії викрили мережу ФСБ, яка видавала себе за "українських нацистів", - ЗМІ Ілюстративне фото: в Австрії викрили мережу ФСБ (wikimedia)
Автор: Наталія Кава

Росія створила в Європі масштабну дезінформаційну мережу з метою дискредитації українських біженців і України загалом. Найбільш активною ця кампанія була в Австрії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування австрійського видання profil на основі матеріалів Управління державної безпеки та розвідки Австрії.

У березні цього року спецслужба повідомила про викриття російської дезінформаційної операції, а тепер журналісти отримали доступ до деталей слідства.

За даними розслідування, кампанія охоплювала не лише Австрію, а й інші країни Європи. Координацією мережі займався австрієць Ян Марсалек, який, за даними слідства, тривалий час працює на російські спецслужби. З 2022 року він разом із громадянином Болгарії Орліном Русєвим, якого згодом затримали в Лондоні, організовував виготовлення та розміщення наклейок і графіті з праворадикальною та неонацистською символікою в публічних місцях.

Усі ці дії були спрямовані на створення враження, що відповідну символіку поширюють українці. Переписка організаторів свідчить про навмисну спробу прив’язати нацистські символи до України: праворадикальні знаки зображали в кольорах українського прапора, поєднували з гаслом "Слава Україні" та доповнювали образливими закликами проти росіян.

Крім того, учасники кампанії створили мережу вебсайтів, які імітували європейські осередки українського полку "Азов". За даними журналістів, куратори з ФСБ прямо рекомендували агентам поширювати символіку "Азову" по всій Європі з обов’язковим додаванням свастики для посилення дискредитаційного ефекту.

Росія активно поширює фейки

Раніше повідомлялося, що кремлівська пропаганда поширює вигадки про нібито обстріли ЗСУ "по своїх", не наводячи жодних доказів. У Центрі протидії дезінформації наголошують, що такі заяви є проєкцією дій самої російської армії та спробою перекласти відповідальність за власні злочини на Україну.

Також фіксувалося поширення фейків про начебто мінування українськими військовими багатоповерхівок у Костянтинівці та заборону місцевим жителям залишати місто.

Окрім цього, в TikTok активно розповсюджують неправдиві відео про "масову здачу в полон" українських захисників поблизу Покровська. У ЦПД зазначають, що ці ролики згенеровані штучним інтелектом і мають на меті деморалізацію українського суспільства.

Читайте РБК-Україна в Google News
Австрія ФСБ Фейки Російська Федерація
Новини
Одесі почали повертати світло, але конкретні прогнози будуть пізніше, - МВА
Одесі почали повертати світло, але конкретні прогнози будуть пізніше, - МВА
Аналітика
Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі