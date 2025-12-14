В Австрії викрили мережу ФСБ, яка видавала себе за "українських нацистів", - ЗМІ

Росія створила в Європі масштабну дезінформаційну мережу з метою дискредитації українських біженців і України загалом. Найбільш активною ця кампанія була в Австрії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування австрійського видання profil на основі матеріалів Управління державної безпеки та розвідки Австрії.

У березні цього року спецслужба повідомила про викриття російської дезінформаційної операції, а тепер журналісти отримали доступ до деталей слідства.

За даними розслідування, кампанія охоплювала не лише Австрію, а й інші країни Європи. Координацією мережі займався австрієць Ян Марсалек, який, за даними слідства, тривалий час працює на російські спецслужби. З 2022 року він разом із громадянином Болгарії Орліном Русєвим, якого згодом затримали в Лондоні, організовував виготовлення та розміщення наклейок і графіті з праворадикальною та неонацистською символікою в публічних місцях.

Усі ці дії були спрямовані на створення враження, що відповідну символіку поширюють українці. Переписка організаторів свідчить про навмисну спробу прив’язати нацистські символи до України: праворадикальні знаки зображали в кольорах українського прапора, поєднували з гаслом "Слава Україні" та доповнювали образливими закликами проти росіян.

Крім того, учасники кампанії створили мережу вебсайтів, які імітували європейські осередки українського полку "Азов". За даними журналістів, куратори з ФСБ прямо рекомендували агентам поширювати символіку "Азову" по всій Європі з обов’язковим додаванням свастики для посилення дискредитаційного ефекту.