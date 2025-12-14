В Австрії викрили мережу ФСБ, яка видавала себе за "українських нацистів", - ЗМІ
Росія створила в Європі масштабну дезінформаційну мережу з метою дискредитації українських біженців і України загалом. Найбільш активною ця кампанія була в Австрії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування австрійського видання profil на основі матеріалів Управління державної безпеки та розвідки Австрії.
У березні цього року спецслужба повідомила про викриття російської дезінформаційної операції, а тепер журналісти отримали доступ до деталей слідства.
За даними розслідування, кампанія охоплювала не лише Австрію, а й інші країни Європи. Координацією мережі займався австрієць Ян Марсалек, який, за даними слідства, тривалий час працює на російські спецслужби. З 2022 року він разом із громадянином Болгарії Орліном Русєвим, якого згодом затримали в Лондоні, організовував виготовлення та розміщення наклейок і графіті з праворадикальною та неонацистською символікою в публічних місцях.
Усі ці дії були спрямовані на створення враження, що відповідну символіку поширюють українці. Переписка організаторів свідчить про навмисну спробу прив’язати нацистські символи до України: праворадикальні знаки зображали в кольорах українського прапора, поєднували з гаслом "Слава Україні" та доповнювали образливими закликами проти росіян.
Крім того, учасники кампанії створили мережу вебсайтів, які імітували європейські осередки українського полку "Азов". За даними журналістів, куратори з ФСБ прямо рекомендували агентам поширювати символіку "Азову" по всій Європі з обов’язковим додаванням свастики для посилення дискредитаційного ефекту.
Росія активно поширює фейки
Раніше повідомлялося, що кремлівська пропаганда поширює вигадки про нібито обстріли ЗСУ "по своїх", не наводячи жодних доказів. У Центрі протидії дезінформації наголошують, що такі заяви є проєкцією дій самої російської армії та спробою перекласти відповідальність за власні злочини на Україну.
Також фіксувалося поширення фейків про начебто мінування українськими військовими багатоповерхівок у Костянтинівці та заборону місцевим жителям залишати місто.
Окрім цього, в TikTok активно розповсюджують неправдиві відео про "масову здачу в полон" українських захисників поблизу Покровська. У ЦПД зазначають, що ці ролики згенеровані штучним інтелектом і мають на меті деморалізацію українського суспільства.