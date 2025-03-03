В Австрії склав присягу новий канцлер Крістіан Штокер

Лідер консервативної Австрійської народної партії Крістіан Штокер сьогодні склав присягу як канцлер Австрії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Зазначається, що Штокер очоливши трипартійний коаліційний уряд, сформований після п'яти місяців політичного глухого кута, що виник після торішніх виборів, на яких перемогла ультраправа партія "Свобода".

Правоцентристська Народна партія (ÖVP), соціал-демократи (SPÖ) і ліберальна партія Neos, чия перша спроба створити коаліцію провалилася в січні, сформують нову адміністрацію.

"Хороші речі приходять до тих, хто чекає", - сказав на церемонії президент Австрії Александр Ван дер Беллен.

Що передувало

29 вересня 2024 року в Австрії відбулися парламентські вибори. Перемогу здобула ультраправа партія "АПС", яка набрала 29,2% голосів і виступає за жорсткішу міграційну політику та скорочення європейської підтримки Україні.

Друге місце посіла "АНП" під керівництвом Нехаммера, а третє – "СДПА". Обидві партії відмовилися формувати коаліцію з переможцями виборів, оголосивши про намір створити власний альянс за участі партії NEOS. Однак NEOS невдовзі вийшла з переговорного процесу, а у суботу остаточно провалилися перемовини між "АНП" та "СДПА".

У результаті канцлер Нехаммер заявив, що припинив переговори з "СДПА" і оголосив про свою відставку.