Канцлер Австрії днями піде у відставку: у чому причина
Учора австрійський парламент не зміг сформувати правлячу коаліцію в переговорах, які тривали з листопада. У зв'язку з цим канцлер Австрії Карл Нехаммер піде у відставку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост чиновника в соцмережі Х.
"У найближчі кілька днів я піду з посади федерального канцлера, а також лідера (Австралійської - ред.) народної партії (АНП) і сприятиму впорядкованому переходу. Цей упорядкований перехід особливо важливий для мене, тому що я завжди виступав за стабільність у нашій країні і в Народній партії", - заявив Нехаммер.
Він зазначив, що його партія вела тривалі й чесні переговори, однак із Соціал-демократичною партією Австрії (СДПА) неможливо досягти згоди з ключових питань. Політик наголосив, що АНР дотримуються своїх обіцянок, тому не погодиться на заходи, спрямовані проти пільг і бізнесу, та на нові податки.
"Саме тому ми припинили переговори з СДПА і не будемо їх продовжувати", - резюмував він.
Що передувало
На парламентських виборах 29 вересня 2024 року, вкрай права партія "Австралійська партія свободи" (АПС) набрала 29,2% голосів. Вона виступає за те, щоб посилити міграційну політику, а також скоротити європейську допомогу Україні.
Друге місце забрала партія АНП нині ще чинного канцлера Австрії Нехаммера, а третє місце посіла СДПА. Обидві партії заявили, що не діятимуть у коаліції з АПС, а сформують свою, до чого також була запрошена і партія NEOS. Таким чином, політики мали б сформувати більшість у парламенті, щоб ефективно протистояти АПС.
Однак лідерка останньої NEOS Біате Майнль-Райзінгер учора заявила, що сторони не дійшли згоди щодо ключових питань. Зокрема, щодо пенсійної реформи та податкової політики. Тому NEOS вийшла з переговорів, що призвело до провалу створення коаліції.
Нагадаємо, у грудні канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив, що Відень готовий прийняти майбутні мирні переговори України та Росії.
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