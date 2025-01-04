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Канцлер Австрії днями піде у відставку: у чому причина

Субота 04 січня 2025 21:24
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Канцлер Австрії днями піде у відставку: у чому причина Фото: Карл Нехаммер (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Учора австрійський парламент не зміг сформувати правлячу коаліцію в переговорах, які тривали з листопада. У зв'язку з цим канцлер Австрії Карл Нехаммер піде у відставку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост чиновника в соцмережі Х.

"У найближчі кілька днів я піду з посади федерального канцлера, а також лідера (Австралійської - ред.) народної партії (АНП) і сприятиму впорядкованому переходу. Цей упорядкований перехід особливо важливий для мене, тому що я завжди виступав за стабільність у нашій країні і в Народній партії", - заявив Нехаммер.

Він зазначив, що його партія вела тривалі й чесні переговори, однак із Соціал-демократичною партією Австрії (СДПА) неможливо досягти згоди з ключових питань. Політик наголосив, що АНР дотримуються своїх обіцянок, тому не погодиться на заходи, спрямовані проти пільг і бізнесу, та на нові податки.

"Саме тому ми припинили переговори з СДПА і не будемо їх продовжувати", - резюмував він.

Що передувало

На парламентських виборах 29 вересня 2024 року, вкрай права партія "Австралійська партія свободи" (АПС) набрала 29,2% голосів. Вона виступає за те, щоб посилити міграційну політику, а також скоротити європейську допомогу Україні.

Друге місце забрала партія АНП нині ще чинного канцлера Австрії Нехаммера, а третє місце посіла СДПА. Обидві партії заявили, що не діятимуть у коаліції з АПС, а сформують свою, до чого також була запрошена і партія NEOS. Таким чином, політики мали б сформувати більшість у парламенті, щоб ефективно протистояти АПС.

Однак лідерка останньої NEOS Біате Майнль-Райзінгер учора заявила, що сторони не дійшли згоди щодо ключових питань. Зокрема, щодо пенсійної реформи та податкової політики. Тому NEOS вийшла з переговорів, що призвело до провалу створення коаліції.

Нагадаємо, у грудні канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив, що Відень готовий прийняти майбутні мирні переговори України та Росії.

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