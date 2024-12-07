ua en ru
Нд, 08 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Відень готовий прийняти майбутні мирні переговори між Україною та РФ, - канцлер Австрії

Австрія, Субота 07 грудня 2024 17:49
UA EN RU
Відень готовий прийняти майбутні мирні переговори між Україною та РФ, - канцлер Австрії Фото: канцлер Австрії Карл Негаммер (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Відень готовий прийняти майбутні мирні переговори між Україною та Росії. Як столиця нейтральної країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву канцлера Австрії Карла Негаммера.

Негаммер подякував українському президенту Володимиру Зеленському за гарну та глибоку розмову, яку вони провели в Парижі.

ИзображениеФото: український лідер Володимир Зеленський та канцлер Австрії Карл Негаммер (x.com/karlnehammer)

Канцлер повідомив, що під час розмови вони обговорили активізацію спільних зусиль для досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру.

"Як столиця нейтральної країни, Відень завжди готовий прийняти майбутні мирні переговори", - підкреслив він.

Нагадаємо, що сьогодні український президент прибув до Парижу. Раніше ми повідомляли, що Зеленський, ймовірно, відвідає церемонію відкриття Нотр-Дам-де-Парі у Франції.

Зауважимо, що сьогодні Трамп і Зеленський обоє будуть в Парижі. Однак про спільну зустріч лідерів нічого не відомо.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Австрія
NEWS
Зеленський зустрівся з Трампом у Парижі: перші подробиці
Зеленський зустрівся з Трампом у Парижі: перші подробиці
DAILY
Монети Русі, ікони та трипільські вази. Хто і як вивозить з України національну спадщину
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Монети Русі, ікони та трипільські вази. Хто і як вивозить з України національну спадщину