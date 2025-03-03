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В Австрии принял присягу новый канцлер Кристиан Штокер

Понедельник 03 марта 2025 13:42
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В Австрии принял присягу новый канцлер Кристиан Штокер Фото: Кристиан Штокер (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Лидер консервативной Австрийской народной партии Кристиан Штокер сегодня принял присягу в качестве канцлера Австрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Отмечается, что Штокер возглавил трехпартийное коалиционное правительство, сформированное после пяти месяцев политического тупика, возникшего после прошлогодних выборов, на которых победила ультраправая партия "Свобода".

Правоцентристская Народная партия (ÖVP), социал-демократы (SPÖ) и либеральная партия Neos, чья первая попытка создать коалицию провалилась в январе, сформируют новую администрацию.

"Хорошие вещи приходят к тем, кто ждет", - сказал на церемонии президент Австрии Александр Ван дер Беллен.

Что предшествовало

29 сентября 2024 года в Австрии состоялись парламентские выборы. Победу одержала ультраправая партия "АПС", которая набрала 29,2% голосов и выступает за более жесткую миграционную политику и сокращение европейской поддержки Украины.

Второе место заняла "АНП" под руководством Нехаммера, а третье - "СДПА". Обе партии отказались формировать коалицию с победителями выборов, объявив о намерении создать собственный альянс с участием партии NEOS. Однако NEOS вскоре вышла из переговорного процесса, а в субботу окончательно провалились переговоры между "АНП" и "СДПА".

В результате канцлер Нехаммер заявил, что прекратил переговоры с "СДПА" и объявил о своей отставке.

В то же время в декабре прошлого года Нехаммер заявлял, что Вена готова принять будущие мирные переговоры Украины и России.

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