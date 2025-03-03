В Австрии принял присягу новый канцлер Кристиан Штокер

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Отмечается, что Штокер возглавил трехпартийное коалиционное правительство, сформированное после пяти месяцев политического тупика, возникшего после прошлогодних выборов, на которых победила ультраправая партия "Свобода".

Правоцентристская Народная партия (ÖVP), социал-демократы (SPÖ) и либеральная партия Neos, чья первая попытка создать коалицию провалилась в январе, сформируют новую администрацию.

"Хорошие вещи приходят к тем, кто ждет", - сказал на церемонии президент Австрии Александр Ван дер Беллен.

Что предшествовало

29 сентября 2024 года в Австрии состоялись парламентские выборы. Победу одержала ультраправая партия "АПС", которая набрала 29,2% голосов и выступает за более жесткую миграционную политику и сокращение европейской поддержки Украины.

Второе место заняла "АНП" под руководством Нехаммера, а третье - "СДПА". Обе партии отказались формировать коалицию с победителями выборов, объявив о намерении создать собственный альянс с участием партии NEOS. Однако NEOS вскоре вышла из переговорного процесса, а в субботу окончательно провалились переговоры между "АНП" и "СДПА".

В результате канцлер Нехаммер заявил, что прекратил переговоры с "СДПА" и объявил о своей отставке.