В Австрії розповіли, чи заарештують Путіна у разі приїзду

"Австрія буде дотримуватися своїх зобов'язань з міжнародного права та кримінального права. Я був суддею у кримінальних справах на своїй цивільній роботі, і видача міжнародного ордера на арешт від ICC (Міжнародний кримінальний суд, - ред.) означає, що якщо він вступить на австрійську землю, має бути здійснений арешт", - розповіла вона.

Як повідомлялося, раніше про обов'язковий арешт на своїй території, заявили, наприклад, у Німеччині, а Угорщина не заарештовуватиме президента Росії Володимира Путіна, якщо той в'їде в країну. Так, в уряді Віктора Орбана не бачать законних підстав.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Також ордер був виданий на ім'я уповноваженого за президента Росії з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Бєлової.

При цьому ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна діятиме до кінця його життя, поки він не постане перед судом.