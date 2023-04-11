В Австрии рассказали, арестуют ли Путина в случае приезда

Венгрия не будет арестовывать президента России Владимира Путина, если он уедет в страну. Так, в правительстве Виктора Орбана не видят законных оснований.

Напомним, Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. Также ордер был выдан на имя уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой.

При этом ордер на арест российского диктатора Владимира Путина будет действовать до конца его жизни, пока он не предстанет перед судом.