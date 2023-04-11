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В Австрии рассказали, арестуют ли Путина в случае приезда

Фото: президент России Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Австрии арестуют российского диктатора Владимира Путина в случае, если он окажется на территории страны, учитывая соответствующий ордер, выданный Международным уголовным судом.

Об этом заявила министр по делам ЕС и конституции в правительстве Австрии Каролина Эдтштадлер, передает РБК-Украина со ссылкой на Tagesspiegel.

Венгрия не будет арестовывать президента России Владимира Путина, если он уедет в страну. Так, в правительстве Виктора Орбана не видят законных оснований.

Напомним, Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. Также ордер был выдан на имя уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой.

При этом ордер на арест российского диктатора Владимира Путина будет действовать до конца его жизни, пока он не предстанет перед судом.

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