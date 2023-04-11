В Австрії розповіли, чи заарештують Путіна у разі приїзду
В Австрії заарештують російського диктатора Володимира Путіна у разі, якщо він опиниться на території країни, враховуючи відповідний ордер, виданий Міжнародним кримінальним судом.
Про це заявила міністр у справах ЄС та конституції в уряді Австрії Кароліна Едтштадлер, передає РБК-Україна з посиланням на Tagesspiegel.
"Австрія буде дотримуватися своїх зобов'язань з міжнародного права та кримінального права. Я був суддею у кримінальних справах на своїй цивільній роботі, і видача міжнародного ордера на арешт від ICC (Міжнародний кримінальний суд, - ред.) означає, що якщо він вступить на австрійську землю, має бути здійснений арешт", - розповіла вона.
Як повідомлялося, раніше про обов'язковий арешт на своїй території, заявили, наприклад, у Німеччині, а Угорщина не заарештовуватиме президента Росії Володимира Путіна, якщо той в'їде в країну. Так, в уряді Віктора Орбана не бачать законних підстав.
Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Також ордер був виданий на ім'я уповноваженого за президента Росії з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Бєлової.
При цьому ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна діятиме до кінця його життя, поки він не постане перед судом.
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