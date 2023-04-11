В Австрии рассказали, арестуют ли Путина в случае приезда

В Австрии арестуют российского диктатора Владимира Путина в случае, если он окажется на территории страны, учитывая соответствующий ордер, выданный Международным уголовным судом.

Об этом заявила министр по делам ЕС и конституции в правительстве Австрии Каролина Эдтштадлер, передает РБК-Украина со ссылкой на Tagesspiegel .

"Австрия будет соблюдать свои обязательства по международному праву и уголовному праву. Я была судьей по уголовным делам на своей гражданской работе, и выдача международного ордера на арест от ICC (Международный уголовный суд, - ред.) означает, что если он ступит на австрийскую землю, должен быть произведен арест", - рассказала она.

Как сообщалось, ранее об обязательном аресте на своей территории, заявили например, в Германии, а Венгрия не будет арестовывать президента России Владимира Путина, если он уедет в страну. Так, в правительстве Виктора Орбана не видят законных оснований.

Напомним, Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. Также ордер был выдан на имя уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой.

При этом ордер на арест российского диктатора Владимира Путина будет действовать до конца его жизни, пока он не предстанет перед судом.