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Австрия ввела временный пограничный контроль

НовостиОбщество    09.07.2018 - 10:45
Иллюстративное фото (twitter.comTheLocal)
Иллюстративное фото (twitter.comTheLocal)

Введенный режим будет действовать до 13 июля 2018 года

Австрия сегодня ночью, 9 июля, ввела временный контроль въезда на ключевых пограничных контрольно-пропускных пунктах. Об этом сообщает DW.

Отмечается, что введенный режим будет действовать до 13 июля. Власти страны утверждают, что ограничения не имеют отношения к проблеме мигрантов.

"Мы ищем возможных правонарушителей, необязательно мигрантов", - отмечают в полиции.

Как сообщает издание, контроль будет осуществляться, в частности, на участке автобана между немецким Киферсфельденом и австрийским Куфштайном и КПП Бреннер на границе между итальянской автономной провинцией Южный Тироль и федеральной землей Австрии Тироль.

Кроме того, проверки будут также действовать на границе Германии с австрийским Тиролем.

В указанных местах автомобили должны сбрасывать скорость до 30 км в час для прохождения визуального контроля.

Отметим, ранее Европейский совет принял предложение Еврокомиссии разместить к 2020 году 10 тысяч пограничников на внешних границах Евросоюза.

Напомним, ранее сообщалось, что Австрия и Германия намерены сотрудничать вместе с Италией, чтобы перекрыть средиземноморский маршрут для мигрантов.

В свою очередь австрийский канцлер Себастиан Курц заявил, что Австрия не планирует заключать с Германией соглашение относительно ускоренного возвращения беженцев, если она будет вредить ее интересам.

С начала проведения операции "Граница-2018" задержаны почти 1,6 тыс. нарушителей, - ГПСУ Австрия и Германия хотят перекрыть средиземноморский маршрут для мигрантов
Теги публикации: Австрия, граница, контроль, пограничники  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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