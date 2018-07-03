Влада ЄС відправить 10 тис. прикордонників на кордони Європи

Права прикордонників хочуть розширити

Європейська рада ухвалила пропозицію Єврокомісії розмістити до 2020 року 10 тис. прикордонників на зовнішніх кордонах Євросоюзу. Про це повідомив голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, повідомляється на сайті Європейської комісії.



"Виходячи з пропозицій Комісії, до 2020 року ми відправимо 10 тис. прикордонників Європейського союзу на зовнішні кордони Європейського союзу. Це важливе рішення Європейської ради. Спочатку вважалося, що нам доведеться робити це до 2027 року. Тепер ми говоримо про 2020 рік", - йдеться в заяві.



Так, Юнкер заявляє, що права прикордонників також необхідно розширити, дозволивши їм робити активні кроки.

"Ці прикордонники повинні мати можливість діяти також в третіх країнах, хоча і завжди з дозволу цих країн", - уточнив глава Єврокомісії.

За його словами, необхідно також домовлятися з країнами Північної Африки у питанні створення в них центрів з прийому мігрантів, щоб уникати будь-якого повернення до неоколоніальної поведінки".



"Ми не збираємося вирішувати долі Африки, а скоріше мають намір обговорювати їх з Африкою, зокрема з північчю Африки", - підкреслив Юнкер, зазначивши, що під час саміту ЄС відбулося обговорення цього питання.



Голова Європейської комісії також нагадав, що країни ЄС домовилися внести не менше 500 млн євро в цільовий фонд для Африки і привітав рішення ЄС виділити 3 млрд євро для боротьби з міграційною кризою.



Міграційний саміт ЄС відбувся 28-30 червня. Країни Євросоюзу домовилися посилити заходи по боротьбі з нелегальною міграцією з Лівії і регіону Сахель, підтримувати Італію та інші країни в справі охорони узбережжя.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Австрія планує посилити охорону кордонів.