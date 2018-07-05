Австрія і Німеччина хочуть перекрити середземноморський маршрут для мігрантів

Наступного тижня міністри внутрішніх справ країн зустрінуться, щоб обговорити питання перекриття маршруту для мігрантів

Австрія та Німеччина мають намір співпрацювати разом з Італією, аби перекрити середземноморський маршрут для мігрантів. Про це заявив австрійський канцлер Себастіан Курц після зустрічі із міністром внутрішніх справ Німеччини Горстом Зеегофером, повідомляє Deutsche Welle.

"Це в інтересах Італії, а також Австрії та Німеччини, якщо міграційний тиск на цьому маршруті зменшиться", - сказав Курц.

Вже наступного тижня міністри внутрішніх справ Німеччини, Австрії та Італії зустрінуться в австрійському Інсбруку, щоб обговорити подальші дії в цьому напрямку.

Зеегофер у свою чергу наголосив, що досягнутий німецькою коаліцією компроміс щодо шукачів притулку не повинен мати для Австрії негативних наслідків.

"Ми не покладатимемо на Австрію відповідальність за біженців, за яких вона не повинна відповідати", - відзначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що канцлер Німеччини Ангела Меркель і прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявили про свої розбіжності у питанні міграції, проте стверджують, що вони готові продовжити дискусію.

Також раніше австрійський канцлер Себастіан Курц заявив, що Австрія не планує укладати із Німеччиною угоду щодо прискореного повернення біженців, якщо вона шкодитиме її інтересам.