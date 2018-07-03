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Австрія не укладатиме угоду щодо біженців з Німеччиною собі на шкоду, - Курц

НовиниПолітика    03.07.2018 - 23:19
Фото: Себастіан Курц (flickr.com/eppofficial)
Фото: Себастіан Курц (flickr.com/eppofficial)

Австрійському канцлерові поки що не зрозуміло, як саме буде організовано процес повернення мігрантів

Австрія не планує укладати із Німеччиною угоду щодо прискореного повернення біженців, якщо вона шкодитиме її інтересам. Про це заявив австрійський канцлер Себастіан Курц, передає DW.

"Ми, звісно, не готові укладати угоди на шкоду Австрії", - сказав він.

Відповідна угода є частиною домовленості урядових партій у ФРН - Християнсько-демократичного союзу та Християнсько-соціального союзу.

Зазначається, що напередодні канцлер Німеччини Анґела Меркель та міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер досягли компромісу в суперечці щодо біженців, домовившись, зокрема, про створення "транзитних центрів" у Німеччині поблизу кордону з Австрією.

Передбачається, що з цих центрів шукачі притулку, зареєстровані в інших країнах ЄС, будуть повернені в ці країни, а якщо між Німеччиною та іншою країною ЄС немає угоди щодо пришвидшеного повернення мігрантів, вони мають бути відправлені до Австрії.

Водночас Курц зазначив, що поки не зовсім зрозуміло, як саме будуть організовані ці центри, а також процес повернення мігрантів.

Він сподівається отримати відповіді на зустрічі із Зеегофером 5 липня у Відні.

Курц наголосив, що Європа з відкритими кордонами - головна мета головування Австрії в ЄС, однак важливою передумовою для відсутності контролю всередині Євросоюзу є кращий захист його зовнішніх кордонів.

Нагадаємо, в Австрії заявили про підготовку до вжиття заходів із захисту своїх південних кордонів для запобігання нелегальній міграції.

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Теги публікації: Австрія, Германия, Мігранти  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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