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Австрія запровадила тимчасовий прикордонний контроль

НовиниСуспільство    09.07.2018 - 10:45
Ілюстративне фото (twitter.comTheLocal)
Ілюстративне фото (twitter.comTheLocal)

Запроваджений режим буде діяти до 13 липня 2018 року

Австрія сьогодні вночі, 9 липня, запровадила тимчасовий контроль в'їзду на ключових прикордонних контрольно-пропускних пунктах. Про це повідомляє DW.

Зазначається, що запроваджений режим буде діяти до 13 липня. Влада країни стверджує, що обмеження не мають стосунку до проблеми мігрантів.

"Ми шукаємо можливих правопорушників, необов'язково мігрантів", - зазначають у поліції.

Як повідомляє видання, контроль буде здійснюватися, зокрема, на ділянці автобану між німецьким Кіферсфельденом і австрійським Куфштайном і КПП Бреннер на кордоні між італійською автономною провінцією Південний Тіроль і федеральною землею Австрії Тіроль.

Окрім того, перевірки будуть також діяти на кордоні Німеччини із австрійським Тіролем.

В зазначених місцях автомобілі мають скидати швидкість до 30 км на годину для проходження візуального контролю.

Зазначимо, Європейська рада ухвалила пропозицію Єврокомісії розмістити до 2020 року 10 тис. прикордонників на зовнішніх кордонах Євросоюзу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Австрія та Німеччина мають намір співпрацювати разом з Італією, аби перекрити середземноморський маршрут для мігрантів.

В свою чергу австрійський канцлер Себастіан Курц заявив, що Австрія не планує укладати із Німеччиною угоду щодо прискореного повернення біженців, якщо вона шкодитиме її інтересам.

З початку проведення операції "Кордон-2018" затримано майже 1,6 тис. порушників, - ДПСУ Австрія і Німеччина хочуть перекрити середземноморський маршрут для мігрантів
Теги публікації: Австрія, кордон, контроль, пограничники  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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